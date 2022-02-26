Karadeniz 220 milyon dolarlık casusa kaldı

Amerikan ordusunun 220 milyon dolarlık Global Hawk insansız hava aracı şu an Karadeniz’de tek başına görev yapıyor.

Sivil uçaklar, yüksek güvenlik riski nedeniyle Ukrayna hava sahasından yüzlerce kilometre uzaktan geçmeye dikkat ediyor.

Herhangi bir uçağın görülmediği Karadeniz’in kuzeyinde, hava sahasında sadece bu uçaklar izleniyor. Flightradar24’de uçakları takip etmek de mümkün.