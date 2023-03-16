Karadeniz kahverengiye boyandı

Yağmur yağmadan önce Karadeniz'in sularının mavi olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Son günlerde Samsun'a yoğun bir şekilde yağmur yağdı. Yağmur sularının Karadeniz ile buluşmasıyla birlikte sahil kesiminde denizin rengi kahverengiye döndü.” dedi.