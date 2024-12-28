Karadeniz sahillerinden 37 bin ton kirli toprak çıkarıldı

Krasnodar Bölgesi kıyılarında petrol sızıntısının başlamasından bu yana kurtarma görevlileri ve gönüllüler, Karadeniz sahillerinden petrol ürünleriyle kirlenmiş 37 bin ton kum ve toprak topladı. Bölgenin kriz merkezi, bu iş için 8 bin kişinin istihdam edildiğini açıkladı. (Haber: Derya Doğan)

Karadeniz sahillerinden 37 bin ton kirli toprak çıkarıldı - 1

Rusya'nın TASS haber ajansının bildirdiğine göre Karadeniz sahillerinden 37 bin ton kirli toprak çıkarıldı.

Bölgenin kriz merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, “Bugün bu işte yaklaşık 8 bin kişi istihdam edildi” dedi. 

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Karadeniz sahillerinden 37 bin ton kirli toprak çıkarıldı - 2

TAMAMINA YAKINI KALDIRILDI

Telegram üzerinden yapılan açıklamaya göre, tankerlerin batmasının ardından Krasnodar Bölgesi kıyılarında petrol sızıntısının başlamasından bu yana kurtarma görevlileri ve  gönüllüler petrol ürünleriyle kirlenmiş 37 bin ton kum ve toprak topladı.

Bunların 33 bin 500 tonunun kaldırıldığı bildirildi.

Karadeniz sahillerinden 37 bin ton kirli toprak çıkarıldı - 3

TANKERLER BATMIŞTI

Volgoneft 212 ve Volgoneft 239 tankerleri 15 Aralık'ta Karadeniz'de fırtınanın ortasında batmıştı.

Olayda bir denizci ölmüş, geri kalanlar tahliye edilmişti. 

Karadeniz sahillerinden 37 bin ton kirli toprak çıkarıldı - 4

KAZA SONRASI PETROL SIZINTISI BAŞLADI

Acil durum servislerine göre tankerler yaklaşık 9 bin 200 ton akaryakıt taşıyordu.

Kaza sonucunda Karadeniz'de bir petrol sızıntısı meydana geldi.

Temizleme çalışmaları devam ediyor.

Karadeniz sahillerinden 37 bin ton kirli toprak çıkarıldı - 5
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