Karadeniz sahillerinden 37 bin ton kirli toprak çıkarıldı
Krasnodar Bölgesi kıyılarında petrol sızıntısının başlamasından bu yana kurtarma görevlileri ve gönüllüler, Karadeniz sahillerinden petrol ürünleriyle kirlenmiş 37 bin ton kum ve toprak topladı. Bölgenin kriz merkezi, bu iş için 8 bin kişinin istihdam edildiğini açıkladı. (Haber: Derya Doğan)
Rusya'nın TASS haber ajansının bildirdiğine göre Karadeniz sahillerinden 37 bin ton kirli toprak çıkarıldı.
Bölgenin kriz merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, “Bugün bu işte yaklaşık 8 bin kişi istihdam edildi” dedi.