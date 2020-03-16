Karantina ülkesinde virüs kabusu (Corona virüste son durum)



Avrupa yeni tip corona virüsün merkezi haline geldi. Corona virüs en fazla vurduğu ülkeler, İtalya ve İspanya. İtalya'da can kaybı 349 kişi artarak 2 bin 158'e çıktı. İsviçre ve Sırbistan'da olağanüstü hal ilan edildi. Avrupa kıtasında virüsün yayılmadığı tek ülke Balkan ülkesi Karadağ. Karadağ Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic tedbirleri artırdıklarını söyledi.

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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 16.03.2020 - 10:19



Avrupa ülkelerinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları artmaya devam ederken, ülkeler, virüsün yayılmasını engellemek için tedbirler almaya devam ediyor.



İtalya'da yeni tip corona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 349 kişi artarak 2 bin 158'e çıktı.

Ülkedeki vaka sayısı ise 24 bin 747'den 27 bin 980'e yükseldi. Başbakan Giuseppe Conte, corona virüs nedeniyle riskli haftalara girdiklerini ve krizde henüz zirve noktasını görmediklerini söyledi.



İtalya'da hükümet, salgın nedeniyle ülke ekonomisini desteklemek için 25 milyar euroluk acil destek paketini de onayladı.

İSVİÇRE OHAL İLAN ETTİ İsviçre hükümeti, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) ülkede hızla yayılması üzerine olağanüstü hal ilan etti.

Federal hükümet, başkent Bern'de İsviçre Konfederasyon Başkanı Simonetta Sommaruga liderliğinde, Kovid-19'a yönelik alınan tedbirler ve kararlara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Sommaruga, yaptığı açıklamada bu gece 00.00'dan itibaren ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 329'A YÜKSELDİ İspanya Sağlık Bakanlığı ülkede corona virüs nedeniyle 329 kişinin hayatını kaybettiğini ve 9 bin 191 vakanın tespit edildiğini açıkladı. Ülkedeki Seat firması 14 bin 800, Burger King de 14 bin işçi çıkarma kararı aldı. İspanya'daki diğer büyük firmalarda koronavirüs salgının getirdiği belirsizlikten dolayı benzer kararlar alacaklarını duyurdu.

FRANSA'NIN TAMAMI TECRİT ALTINDA Fransa'da corona virüs nedeniyle serbest dolaşıma sınırlandırma getirildi. Uygulamanın kontrol edilmesi için 100 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiği bildirildi. Fransa Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e, vaka sayısı ise 6 bin 633'e yükseldi. HABERE GİT

LE PEN KENDİNİ KARANTİNAYA ALDI Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, son günlerde virüse yakalanan kişilerle temas kurduğu için tedbir amacıyla kendi karantinaya aldığını açıklarken, Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Opel ve Vauxhall markalarını bünyesinde barındıran PSA Grubu, Fransa'daki tüm fabrikalarını 2 ay boyunca kapatacağını belirtti.

BAVYERA'DA 'ACİL DURUM' İLANI Almanya'da vaka sayısı 6 bin 924'e çıkarken, 16 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Almanya'da süpermarketler ve bazı mağazalar haricindeki tüm iş yerlerinin salgın nedeniyle kapatılması kararı alındı. Bavyera eyaletinde de salgın nedeniyle "acil durum" ilan edildi. Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriete Reker'in corona virüs şüphesiyle karantinaya alındığı bildirildi.

İNGİLTERE İngiltere'de de vaka sayısı 171 artarak bin 543'e, 35 olan ölü sayısı da 18 artarak 53'e çıktı.

AVUSTURYA'DA VAKA SAYISI BİNİ AŞTI Avusturya'da vaka sayısı bin 16'ya yükselirken, virüs nedeniyle 3 kişinin öldüğü belirtildi. Ülkeden çıkışlar ciddi oranda kısıtlanırken, mahkum ziyaretleri de iptal edildi. Avusturya Hava Yolları (AUA), 19 Mart itibarıyla 28 Mart'a kadar tüm uçuşların durdurulacağını duyurdu. Ayrıca özel havayolu şirketi Laudamotion'un da gelecek hafta uçuşlarını askıya alacağını açıklandı.





SIRBİSTAN'DA OLAĞANÜSTÜ HAL Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini söyledi.



Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen acil durum toplantısının ardından, vaka sayısının 48'e ulaştığı ülkede alınan Covid-19 tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Sırbistan'ın bugünden itibaren zaferle çıkması gereken bir savaşa girdiğini ifade eden Vucic, "Bu, yaşlılarımız için de verdiğimiz bir mücadele. Onlar bize bugün yaşadığımız ülkeyi verdi" dedi.

VAKA GÖRÜLMEYEN TEK ÜLKEDE TEDBİRLER ARTIRILDI Karadağ Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Koordinasyon Başkanlığı'nca alınan tedbirlere göre, yabancı uyruklu vatandaşların girişlerine izin verilmeyecek, otel, kafe ve restoran gibi hizmet veren işletmeler kapatılacak.

Karadağ Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic, toplantının ardından yaptığı açıklamada, mağazaların 50 kişi, pazar ile alışveriş merkezlerinin 100 kişi sınırlamasına gideceğini belirterek, "Ülke olarak virüsün yayılmasını geciktirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İlk vaka tespit edildiğinde virüsün yayılmasını kontrol altına almak kolaylaşacak" diye konuştu.

AVRUPA'DA ÜLKE ÜLKE ALINAN TEDBİRLER:



POLONYA Covid-19 için acil durum ilan edilen Polonya'da sınırlar kapatılırken, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son bilgilere göre ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı 156'ya çıktı, ölü sayısı 3'e yükseldi.

HOLLANDA Hollanda'da vaka sayısı 278 artarak bin 413 oldu. Ölü sayısı ise 20'den 24'e çıktı.

ÇEKYA'DA TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU Çekya Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısının 298'e çıktığını duyurdu. Ülkede yarından itibaren toplu taşıma kullanacakların maske takması zorunlu hale gelirken, maske bulamayanların atkı ve benzeri kumaşlarla ağız ve burunlarını örtmeleri istendi.

SLOVENYA Corona virüsten ilk ölümün dün yaşandığı Slovenya'da, hükümet toplu taşıma hizmetlerini askıya aldığını açıkladı. Vaka sayısının 181'e ulaştığı ülkede, taksi hizmetinin, araçların düzenli olarak dezenfekte edilmesi koşuluyla devam edeceği bildirildi.



Slovenya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ülke vatandaşlarının, Sırbistan ve Hırvatistan'a geçişlerine izin verilmeyeceği ifade edildi.

HIRVATİSTAN Hırvatistan Sağlık Bakanlığı, ülkede 7 yeni tespitle vaka sayısının 46'ya ulaştığını açıkladı. Futbol karşılaşmaları askıya alınan ve eğitime ara verilen ülkede İçişleri Bakanlığı, virüsle mücadele kapsamında, Sırbistan ile sınır kapılarında ek kontroller yapılacağını duyurdu.

YUNANİSTAN Yunanistan'da corona virüsten ölenlerin sayısı 4'e yükselirken, vaka sayısı 352 olarak tespit edildi. Komşu ülkeler Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile olan tüm deniz ve kara yollarını kapatma kararı alan Yunanistan, İtalya ve İspanya ile kargo uçakları dışında tüm uçuşları durdurdu, yabancı yolcu gemilerinin Yunan limanlarına yanaşması da yasaklandı.

ALİBABA'DAN BELÇİKA'YA 500 BİN MASKE Ölü sayısı 5 olan Belçika'da vaka sayısı 172 artarak bin 58'e ulaştı. Belçika'da tüm oyun alanları ve parklar geçici süreyle kapatıldı. Çinli online alışveriş platformu Alibaba, Belçika'ya 500 bin maske bağışı yaptı.

DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ: Yetkililer, vaka sayısının Slovakya'da 54'e, Macaristan'da ise 32'ye yükseldiğini ifade etti.



Malta Halk Sağlığı Kurumu adadaki vaka sayısının 21'e yükseldiğini açıkladı.



Arnavutluk'ta vaka sayısı 42'ye yükselirken, Bosna Hersek'te ise 21'e ulaştı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da sokakların boş görüntüsü dikkati çekti.