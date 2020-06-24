Karantinanın ardından ilk konser doğa için

İspanya’nın Barcelona kentinde yer alan Gran Teatre del Liceu, ülkede normale dönülmesiyle birlikte 3 ay sonra kapılarını yeniden açtı. Orkestra ilk konserini, karantinayla birlikte özgürlüğüne kavuşan vahşi yaşam için verdi. Seyirci koltuklarına 2 bin 300 bitkinin yerleştirildiği konser internetten canlı yayımlandı.

ntv.com.tr - Reuters 24.06.2020 - 16:09

Karantinanın ardından ilk konser doğa için - 1
İspanya'nın ünlü operası  Gran Teatre del Liceu 3 ayın ardından kapılarını yeniden açtı. Ancak, dünya tarihinde bir ilk gerçekleşti ve konserin seyircilerini 2 bin 300 bitki oluşturdu.
Karantinanın ardından ilk konser doğa için - 2

Reuters'ta yer alan habere göre, organizatörler etkinliğin amacının pandemideki insanın durumunun absürdlüğüne dikkat çekmek ve doğanın özlüğüne kavuşmasına gönderme yapmak olduğunu açıkladı. 

Karantinanın ardından ilk konser doğa için - 3

EMPATİMİZİ ARTIRABİLİR MİYİZ?

Konserden önce açıklama yapan Baş Yapımcı Eugenio Ampudia, corona virüs pandemisi nedeniyle insanların evlerine geri çekildiği belirterek,  “Doğa, onun elinden aldığımız ve bizim boşalttığımız alanlara ilerledi. Empatimizi artırabilir miyiz? Haydi sanat ve müzikle başlayalım ve doğayı harika bir konser salonuna davet edelim” dedi.

Karantinanın ardından ilk konser doğa için - 4

Bununla birlikte, internet sitesinden ve Youtube’dan yayınlanan ve yaklaşık 6 dakika süren konserde orkestra, İtalyan besteci Giacomo Puccini’nin Crisantemi (Chrysanthemums) adlı eserini 2 bin 292 bitki için çaldı.

Karantinanın ardından ilk konser doğa için - 5

Konuk bitkilerin sağlık çalışanlarına bağışlanacağı ifade edildi. 

Karantinanın ardından ilk konser doğa için - 6

Öte yandan, İspanya Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınından son bir haftada 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ülkede toplam ölü sayısının 28 bin 325, vaka sayısının ise  246 bin 752'ye yükseldiği kaydedildi.

Karantinanın ardından ilk konser doğa için - 7

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