Karantinanın ardından ilk konser doğa için

EMPATİMİZİ ARTIRABİLİR MİYİZ?

Konserden önce açıklama yapan Baş Yapımcı Eugenio Ampudia, corona virüs pandemisi nedeniyle insanların evlerine geri çekildiği belirterek, “Doğa, onun elinden aldığımız ve bizim boşalttığımız alanlara ilerledi. Empatimizi artırabilir miyiz? Haydi sanat ve müzikle başlayalım ve doğayı harika bir konser salonuna davet edelim” dedi.