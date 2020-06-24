Karantinanın ardından ilk konser doğa için

ntv.com.tr - Reuters 24.06.2020 - 16:09
Reuters'ta yer alan habere göre, organizatörler etkinliğin amacının pandemideki insanın durumunun absürdlüğüne dikkat çekmek ve doğanın özlüğüne kavuşmasına gönderme yapmak olduğunu açıkladı.
Konserden önce açıklama yapan Baş Yapımcı Eugenio Ampudia, corona virüs pandemisi nedeniyle insanların evlerine geri çekildiği belirterek, “Doğa, onun elinden aldığımız ve bizim boşalttığımız alanlara ilerledi. Empatimizi artırabilir miyiz? Haydi sanat ve müzikle başlayalım ve doğayı harika bir konser salonuna davet edelim” dedi.
Bununla birlikte, internet sitesinden ve Youtube’dan yayınlanan ve yaklaşık 6 dakika süren konserde orkestra, İtalyan besteci Giacomo Puccini’nin Crisantemi (Chrysanthemums) adlı eserini 2 bin 292 bitki için çaldı.
Konuk bitkilerin sağlık çalışanlarına bağışlanacağı ifade edildi.
Öte yandan, İspanya Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınından son bir haftada 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ülkede toplam ölü sayısının 28 bin 325, vaka sayısının ise 246 bin 752'ye yükseldiği kaydedildi.