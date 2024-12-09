Kararı Putin verdi: Rusya'ya sığınan Esad'la görüştü mü? Kremlin'den önemli açıklama

Kremlin sözcüsü ayrıca şu anda dünyada Ukrayna'dan “alevler içindeki Ortadoğu'ya kadar” yüksek bir çatışma potansiyeli olduğunu söyledi.

Peskov, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump ile şu ana kadar hiçbir temaslarının olmadığını dile getirdi.