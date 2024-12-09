Kararı Putin verdi: Rusya'ya sığınan Esad'la görüştü mü? Kremlin'den önemli açıklama
Rusya'ya sığınan Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad ile ilgili Moskova'dan açıklama yapıldı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin’in şu anda Beşar Esad ile görüşmesinin planlanmadığını söyledi. Peskov, Esad’ın Rusya’ya ne zaman gittiğine ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.
Moskova, Suriye’deki duruma ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
Düzenlenen basın toplantısında konuşan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rus askeri varlığının Suriye'deki üslerde kalması konusunda sorulan soruya “Bir şey söylemek için çok erken” yanıtını verdi.