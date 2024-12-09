Kararı Putin verdi: Rusya'ya sığınan Esad'la görüştü mü? Kremlin'den önemli açıklama

Rusya'ya sığınan Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad ile ilgili Moskova'dan açıklama yapıldı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin’in şu anda Beşar Esad ile görüşmesinin planlanmadığını söyledi. Peskov, Esad’ın Rusya’ya ne zaman gittiğine ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Kararı Putin verdi: Rusya'ya sığınan Esad'la görüştü mü? Kremlin'den önemli açıklama - 1

Moskova, Suriye’deki duruma ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rus askeri varlığının Suriye'deki üslerde kalması konusunda sorulan soruya “Bir şey söylemek için çok erken” yanıtını verdi.

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Kararı Putin verdi: Rusya'ya sığınan Esad'la görüştü mü? Kremlin'den önemli açıklama - 2

Suriye’deki Rus üslerinde güvenlikle ilgilenebilecek kişilerle temasa geçmek için her şeyin yapıldığını söyleyen Peskov, “Suriye'de istikrarsızlık nedeniyle zor bir dönem yaşanacak ve tüm bölgesel güçlerle diyaloğun sürdürülmesi gerekiyor” dedi.

Kararı Putin verdi: Rusya'ya sığınan Esad'la görüştü mü? Kremlin'den önemli açıklama - 3

Putin’in şu anda Beşar Esad ile görüşmesinin planlanmadığını açıklayan Peskov, Esad’ın Rusya’ya ne zaman gittiğine ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Esad’ın Rusya’ya sığınmasının Putin’in kararı olduğunu sözlerine ekledi.

Kararı Putin verdi: Rusya'ya sığınan Esad'la görüştü mü? Kremlin'den önemli açıklama - 4

Peskov, Rus askeri varlığının Suriye'deki üslerde kalması konusunda, “Bu, iktidarda olacak kişilerle tartışılacak bir konu. Ordu önlem alıyor” ifadelerini kullandı.

Kararı Putin verdi: Rusya'ya sığınan Esad'la görüştü mü? Kremlin'den önemli açıklama - 5

Kremlin sözcüsü ayrıca şu anda dünyada Ukrayna'dan “alevler içindeki Ortadoğu'ya kadar” yüksek bir çatışma potansiyeli olduğunu söyledi.

Peskov, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump ile şu ana kadar hiçbir temaslarının olmadığını dile getirdi.

Kararı Putin verdi: Rusya'ya sığınan Esad'la görüştü mü? Kremlin'den önemli açıklama - 6
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