Karayip adasından Covid-19 önlemi: Yılda 607 bin kazanmayan giremez

Montserrat’ta herhangi bir corona virüs önlemi alınmazken bölgeye tatile giden 21 kişiden biri, New York Times'a, “Pandeminin başlangıcına doğru, ‘Dünyada bu çılgınlıkların hiçbiriyle uğraşmayan yerler var mı diye merak ediyorum' dedim. Daha sonra buraya geldiğimde gördüm ki, buradaki volkan dışında sizi öldürebilecek hiçbir şey yok” diye konuştu.

Adada bulunan Soufriere Hills yanardağı en son 1995 yılında patladı ve faaliyetlerini günlük bir uyarı sistemi izlemeye devam ediyor.