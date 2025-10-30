Karayipler'i silip süpüren kasırga 3 ülkeyi enkaza çevirdi

HAİTİ’DE KATLİAM GİBİ SEL: 25 ÖLÜ, 18 KAYIP

Melissa, Haiti’de de büyük yıkıma neden oldu. Ülkede en az 25 kişi öldü, 18 kişi ise kayıp. En ağır hasar, ülkenin güneyinde yaşandı.

Petit-Goave kentinden Steven Guadard, “Bir aylık bebeğimden sekiz yaşındaki çocuğuma kadar dört çocuğumu birden kaybettim.” dedi.

Haiti Sivil Koruma Ajansı, sadece Petit-Goave’de 20 kişinin öldüğünü, bunlardan 10’unun çocuk olduğunu açıkladı. Bölgede 160’tan fazla ev hasar gördü, 80’i tamamen yıkıldı.

Yetkililer, 150’den fazla engelli kişinin acil gıda yardımı beklediğini, 11 binden fazla kişinin geçici barınaklarda kaldığını duyurdu.