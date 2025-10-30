Karayipler'i silip süpüren kasırga 3 ülkeyi enkaza çevirdi

Yüzyılın en güçlü fırtınalarından Melissa Kasırgası, Jamaika, Haiti ve Küba’da büyük yıkıma yol açtı. En az 29 kişi hayatını kaybederken binlerce kişi evsiz kaldı. Uzmanlar Melissa'nın gittikçe şiddetlenerek Bermuda yakınlarından geçmesini bekliyor.

Karayipler'i silip süpüren kasırga 3 ülkeyi enkaza çevirdi - 1

Karayipler’in kuzeyinde yaşayanlar, yüzyılın en güçlü fırtınalarından biri olan Melissa Kasırgası’nın yol açtığı büyük yıkımın ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

JAMAİKA’DA “YERLE BİR” OLAN KÖYLER

Jamaika’nın güneydoğusunda, testereler ve kepçelerin sesi yankılanıyor.

Hükümet ekipleri ve gönüllüler, doğrudan kasırganın merkezinden etkilenen izole bölgelere ulaşmak için yolları temizliyor.

St. Elizabeth bölgesinden Sylvester Guthrie, “Artık bir evim yok. Sadece bisikletim kaldı.” diyerek yardım çağrısında bulundu.

Karayipler'i silip süpüren kasırga 3 ülkeyi enkaza çevirdi - 2

"YIKIMIN BOYUTU AKIL ALMAZ"

Hükümet, bu sabah saatlerinde acil yardım uçuşlarını yeniden başlattı. Uçaklar, su, gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri taşıyor.

Ulaştırma Bakanı Daryl Vaz, “Yıkımın boyutu akıl almaz.” dedi. Başbakan Andrew Holness ise güneybatıdaki Black River kasabasının “tam anlamıyla yerle bir olduğunu” belirterek, “Halk hala şoku atlatamadı.” dedi.

Yetkililere göre Jamaika’da en az dört kişi hayatını kaybetti, 25 binden fazla kişi barınaklara sığındı. Adanın yüzde 77’sine elektrik verilemiyor.

Karayipler'i silip süpüren kasırga 3 ülkeyi enkaza çevirdi - 3

HAİTİ’DE KATLİAM GİBİ SEL: 25 ÖLÜ, 18 KAYIP

Melissa, Haiti’de de büyük yıkıma neden oldu. Ülkede en az 25 kişi öldü, 18 kişi ise kayıp. En ağır hasar, ülkenin güneyinde yaşandı.

Petit-Goave kentinden Steven Guadard, “Bir aylık bebeğimden sekiz yaşındaki çocuğuma kadar dört çocuğumu birden kaybettim.” dedi.

Haiti Sivil Koruma Ajansı, sadece Petit-Goave’de 20 kişinin öldüğünü, bunlardan 10’unun çocuk olduğunu açıkladı. Bölgede 160’tan fazla ev hasar gördü, 80’i tamamen yıkıldı.

Yetkililer, 150’den fazla engelli kişinin acil gıda yardımı beklediğini, 11 binden fazla kişinin geçici barınaklarda kaldığını duyurdu.

Karayipler'i silip süpüren kasırga 3 ülkeyi enkaza çevirdi - 4

KÜBA’DA ASKERİ SEFERBERLİK

Kasırga çarşamba sabahı doğu Küba’ya ulaştı. Hükümetin önceden yaptığı tahliyeler sayesinde can kaybı yaşanmadı. Sivil Savunma ekipleri 735 binden fazla kişiyi güvenli bölgelere taşımıştı.

Santiago kentinde öğretmen Yaima Almenares, “Sokakları temizliyoruz, enkazı kaldırıyoruz.” dedi.

Kırsal bölgelerde ise evler su altında kaldı. Halk, eşyalarını kurtarmak için geri döndü.

Yetkililer, yağışların aynı zamanda kuraklığı hafifletmesinin olumlu bir yan olduğunu söyledi. Ancak birçok bölgede hala elektrik, internet ve telefon hizmeti bulunmuyor.

Karayipler'i silip süpüren kasırga 3 ülkeyi enkaza çevirdi - 5

REKOR GÜÇTE BİR KASIRGA

Melissa, salı günü Jamaika kıyılarına 295 km/s hızla ulaşarak Kategori 5 seviyesine ulaştı ve Atlantik’te karaya vurmuş en güçlü kasırgalardan biri olarak kayda geçti.

Çarşamba sabahı doğu Küba’ya Kategori 3 olarak giren kasırga, perşembe günü itibarıyla Bahamalar ve Bermuda yönünde ilerliyordu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Melissa’nın perşembe gecesi Bermuda yakınlarından geçmesini ve kısa süreliğine yeniden güçlenmesini beklediklerini duyurdu.

