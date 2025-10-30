Karayipler'i silip süpüren kasırga 3 ülkeyi enkaza çevirdi
Yüzyılın en güçlü fırtınalarından Melissa Kasırgası, Jamaika, Haiti ve Küba’da büyük yıkıma yol açtı. En az 29 kişi hayatını kaybederken binlerce kişi evsiz kaldı. Uzmanlar Melissa'nın gittikçe şiddetlenerek Bermuda yakınlarından geçmesini bekliyor.
Karayipler’in kuzeyinde yaşayanlar, yüzyılın en güçlü fırtınalarından biri olan Melissa Kasırgası’nın yol açtığı büyük yıkımın ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.
JAMAİKA’DA “YERLE BİR” OLAN KÖYLER
Jamaika’nın güneydoğusunda, testereler ve kepçelerin sesi yankılanıyor.
Hükümet ekipleri ve gönüllüler, doğrudan kasırganın merkezinden etkilenen izole bölgelere ulaşmak için yolları temizliyor.
St. Elizabeth bölgesinden Sylvester Guthrie, “Artık bir evim yok. Sadece bisikletim kaldı.” diyerek yardım çağrısında bulundu.