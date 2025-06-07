Kardiyolog 10 günlük rutini açıkladı: Kalbi gençleştirmenin en güçlü yolu

Kalp sağlığı, uzun yaşamın anahtarı. Ancak sağlıklı bir kalp yalnızca düşük kolesterol veya reçeteli ilaçlarla korunmuyor. 20 yılı aşkın deneyimiyle tanınan Amerikalı kardiyolog Dr. Sanjay Bhojraj’a göre, kalbi genç ve güçlü tutmanın yolu, her güne bilinçli alışkanlıklarla başlamak.



“Kalp sağlığı sadece tabakta ne olduğuyla değil, uyandığınız andan itibaren ne yaptığınızla ilgilidir” diyen Dr. Bhojraj, hastalarına da birebir uyguladığı ve önerdiği 10 günlük rutini paylaştı.



İşte kalbinizi korumaya yardımcı olacak o alışkanlıklar: