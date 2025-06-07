Kardiyolog 10 günlük rutini açıkladı: Kalbi gençleştirmenin en güçlü yolu

Kalp sağlığını korumak ve kalp krizi riskini azaltmak için dikkat etmeniz gereken bazı günlük alışkanlıklar var. İşte kardiyaloglar tarafından da onaylanan sağlıklı bir kalp için 10 günlük alışkanlık.

Kardiyolog 10 günlük rutini açıkladı: Kalbi gençleştirmenin en güçlü yolu - 1

Kalp sağlığı, uzun yaşamın anahtarı. Ancak sağlıklı bir kalp yalnızca düşük kolesterol veya reçeteli ilaçlarla korunmuyor. 20 yılı aşkın deneyimiyle tanınan Amerikalı kardiyolog Dr. Sanjay Bhojraj’a göre, kalbi genç ve güçlü tutmanın yolu, her güne bilinçli alışkanlıklarla başlamak.

“Kalp sağlığı sadece tabakta ne olduğuyla değil, uyandığınız andan itibaren ne yaptığınızla ilgilidir” diyen Dr. Bhojraj, hastalarına da birebir uyguladığı ve önerdiği 10 günlük rutini paylaştı.

İşte kalbinizi korumaya yardımcı olacak o alışkanlıklar:

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Kardiyolog 10 günlük rutini açıkladı: Kalbi gençleştirmenin en güçlü yolu - 2

1. GÜNLÜK HAREKET

Hareketsiz yaşamın kalp hastalıklarını tetiklediği biliniyor. Günde 7 ila 10 bin adım yürümek, kan basıncını düşürmeye, kan şekerini dengelemeye ve genel kardiyovasküler sağlığı korumaya yardımcı oluyor.

Kardiyolog 10 günlük rutini açıkladı: Kalbi gençleştirmenin en güçlü yolu - 3

2. GÜNE PROTEİNLE BAŞLAYIN

Sabah saatlerinde 25-30 gram protein tüketmek, kas kütlesini korurken gün boyu tokluk sağlar. Yumurta, yoğurt ya da kaliteli bir protein tozu ideal tercihler arasında.


Kardiyolog 10 günlük rutini açıkladı: Kalbi gençleştirmenin en güçlü yolu - 4

3. MAGNEZYUM VE K2 VİTAMİNİ

Magnezyum kalp ritmini düzenlerken, K2 vitamini kalsiyumun damarlar yerine kemiklerde depolanmasına yardımcı oluyor. Bu iki önemli mikro besinin eksikliği ise sanılandan daha yaygın.


Kardiyolog 10 günlük rutini açıkladı: Kalbi gençleştirmenin en güçlü yolu - 5

4. UYANIR UYANMAZ EKRANA BAKMAYIN

Güne telefonla başlamak, stres hormonu kortizolün yükselmesine neden olabiliyor. Dr. Bhojraj, uyanır uyanmaz en az 30 dakika dijital cihazlardan uzak kalmayı öneriyor.

Kardiyolog 10 günlük rutini açıkladı: Kalbi gençleştirmenin en güçlü yolu - 6

5. SABAH GÜNEŞİNİN TADINI ÇIKARIN


Sabah güneş ışığı, vücudun biyolojik saatini düzenliyor, hormonları dengeliyor ve daha kaliteli bir uykuya zemin hazırlıyor. Ayrıca ruh halini de iyileştiriyor.


Kardiyolog 10 günlük rutini açıkladı: Kalbi gençleştirmenin en güçlü yolu - 7

6. KAHVEDEN ÖNCE SU İÇİN

Uykudan uyanan vücut susuz kalmış durumdadır. Güne suyla başlamak, kan basıncını dengeleyip sabah anksiyetesini azaltabilir. Kahve ise bir süre sonra devreye girmeli.


Kardiyolog 10 günlük rutini açıkladı: Kalbi gençleştirmenin en güçlü yolu - 8

7. ULTRA İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUN

Paketli ve çok bileşenli gıdalar; iltihaplanma, damar tıkanıklığı ve oksidatif strese neden olabilir. Dr. Bhojraj, “Beşten fazla içeriği varsa iki kez düşünün” diyor.


Kardiyolog 10 günlük rutini açıkladı: Kalbi gençleştirmenin en güçlü yolu - 9

8. TANSİYON TAKİBİ

Tansiyon, kalp sağlığının en güvenilir göstergelerinden biri. Kalp atış hızı değişkenliği (HRV) ise sinir sistemi dengesi hakkında fikir verir. Her iki değeri de düzenli kontrol etmek büyük önem taşıyor.


Kardiyolog 10 günlük rutini açıkladı: Kalbi gençleştirmenin en güçlü yolu - 10

9. YÜRÜRKEN BURUNDAN NEFES ALIN

Ağızdan nefes almak, bağışıklık sistemini ve kalbi olumsuz etkileyebilir. Burundan nefes almak ise vücuda daha fazla oksijen taşır, nitrik oksit üretimini destekler ve rahatlamayı sağlar.


Kardiyolog 10 günlük rutini açıkladı: Kalbi gençleştirmenin en güçlü yolu - 11

10. YAŞAM TARZINIZI GÖZDEN GEÇİRİN


Sağlıklı bir kalp, yalnızca diyet ve ilaçla değil; düzenli uyku, stres yönetimi, hareket ve bilinçli alışkanlıklarla mümkün. Dr. Bhojraj’ın mesajı net: “Kalbiniz, sizin günlük yaşama verdiğiniz özen kadar güçlü olur.”

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