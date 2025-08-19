Kardiyolog açıkladı: Kalbi desteklemek için 1 numaralı uyku önerisi
İyi uyku, sağlıklı bir kalp için hayati önem taşır. Uzmanlar kalp sağlığı için düzenli bir uyku programı öneriyor. Bu, her gün aynı saatte yatıp aynı saatte uyanmak anlamına gelir. Tutarlılık, vücudun iç saatini düzenlemeye yardımcı olur. Stresi azaltır ve uyku kalitesini artırır. Düzenli uyku, beslenme ve egzersizle birlikte kan basıncının kontrolüne yardımcı olur.
Sağlıklı bir kalp sadece beslenme ve egzersize bağlı değildir; kaliteli uyku da önemli bir rol oynar. ABD'li kardiyolog Dr. Sanjay Bhojraj'a göre, kan basıncını yönetmek için en etkili alışkanlık sadece daha fazla uyumak değil, aynı zamanda tutarlı bir uyku programı sürdürmektir.