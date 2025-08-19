Kardiyolog açıkladı: Kalbi desteklemek için 1 numaralı uyku önerisi

Her gün aynı saatte yatıp aynı saatte uyanmak, iç vücut saatinizi düzenlemeye, stres seviyenizi azaltmaya ve kalp sağlığınızı desteklemeye yardımcı olur. Düzenli uyku zamanlaması, kan basıncını kontrol etmek için çok önemli olan uyku kalitesini de artırır. Sağlıklı bir beslenme, egzersiz ve tıbbi bakımla birleştirildiğinde, bu basit alışkanlık kalıcı bir fark yaratabilir. Düzenli bir uyku düzeninin kan basıncını kontrol etmede önemi

Kalp de dahil olmak üzere vücudunuzun her bölümü, sirkadiyen saat olarak bilinen doğal bir ritmi takip eder. Her gün aynı saatte yatıp kalkmak, bu saatin uyumlu kalmasına yardımcı olarak kalp üzerindeki stresi azaltır. Düzensiz uyku düzenleri, geceden geceye sadece 30 dakika farklılık gösterse bile, yüksek tansiyon riskinin daha yüksek olmasıyla ilişkilendirilmiştir.





