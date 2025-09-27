Kardiyolog açıkladı: Kalbi güçlendiren 5 önemli takviye
Kalp hastalığı, önde gelen ölüm nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne göre, her 34 saniyede bir kişi kardiyovasküler hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünya genelinde kardiyovasküler hastalıkların artması, kalp sağlığını korumayı her zamankinden daha kritik hâle getiriyor.
Uzmanlar, besleyici bir diyet uygulamanın, düzenli egzersiz yapmanın ve sigara ile alkol tüketimini bırakmanın kalp sağlığı açısından önemli olduğunu belirtiyor. Bunun yanında, doğru takviyeleri kullanmak da kalbi desteklemenin etkili yollarından biri olarak öne çıkıyor.