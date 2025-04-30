Kardiyolog açıkladı: Sabahları bu içeceği içmek kalbi koruyup, ömrü uzatıyor
Kahve en sık tüketilen içeceklerden biri. Sabahları içilen kahvenin, uzun ömür ve kalp sağlığına katkı sağladığı ortaya çıktı. Uzmanlara göre, sabah saatlerinde tüketilen kahve, erken ölüm riskini azaltabilir.
İspanya’da görev yapan ünlü kardiyolog Dr. Aurelio Rojas, sabahları içilen kahvenin insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtti. 35 yaşındaki Dr. Rojas, 400 bin takipçili Instagram hesabından paylaştığı videoda, bilimsel araştırmalara dayanarak sabah kahvesinin ömrü uzatabileceğini ve kalp krizi riskini azaltabileceğini söyledi.
Dr. Rojas’ın dayandığı en dikkat çekici araştırmalardan biri, ABD'nin New Orleans kentindeki Tulane Üniversitesi Obezite Araştırma Merkezi tarafından yapıldı. Araştırmada, 20 yıl boyunca kahve tüketim alışkanlıkları izlenen 20 bin kişi incelendi. Bulgulara göre, sabah kahvesi içen bireylerin ölüm riski %16 daha düşük çıkarken, kalp hastalığından ölme ihtimalleri %30 oranında aza