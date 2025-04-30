Kardiyolog açıkladı: Sabahları bu içeceği içmek kalbi koruyup, ömrü uzatıyor

B2. B5, POTASYUM VE MAGNEZYUM KAYNAĞI

Kahvenin faydaları sadece kalp sağlığıyla sınırlı değil. Kahve çekirdekleri, B2 ve B5 vitaminleri ile potasyum ve magnezyum gibi önemli besin maddeleri açısından zengin. Bu minerallerin, kan basıncını ve kan şekerini düzenlemede hayati rol oynadığı belirtiliyor. Magnezyum eksikliğinin ise kalp krizi ve felç riskini artırdığı bilimsel olarak kanıtlanmış durumda.



Öte yandan, American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir başka araştırma, kahvede bulunan bitki bileşiklerinin tip 2 diyabet riskini %10’a kadar azaltabileceğini ortaya koydu. Dr. Rojas, kahvenin aynı zamanda kilo kontrolüne ve kardiyovasküler sağlığa olumlu katkılarda bulunduğunu da ekledi.





