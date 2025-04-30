Kardiyolog açıkladı: Sabahları bu içeceği içmek kalbi koruyup, ömrü uzatıyor

Kahve en sık tüketilen içeceklerden biri. Sabahları içilen kahvenin, uzun ömür ve kalp sağlığına katkı sağladığı ortaya çıktı. Uzmanlara göre, sabah saatlerinde tüketilen kahve, erken ölüm riskini azaltabilir.

Kardiyolog açıkladı: Sabahları bu içeceği içmek kalbi koruyup, ömrü uzatıyor - 1

İspanya’da görev yapan ünlü kardiyolog Dr. Aurelio Rojas, sabahları içilen kahvenin insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtti. 35 yaşındaki Dr. Rojas, 400 bin takipçili Instagram hesabından paylaştığı videoda, bilimsel araştırmalara dayanarak sabah kahvesinin ömrü uzatabileceğini ve kalp krizi riskini azaltabileceğini söyledi.

Dr. Rojas’ın dayandığı en dikkat çekici araştırmalardan biri, ABD'nin New Orleans kentindeki Tulane Üniversitesi Obezite Araştırma Merkezi tarafından yapıldı. Araştırmada, 20 yıl boyunca kahve tüketim alışkanlıkları izlenen 20 bin kişi incelendi. Bulgulara göre, sabah kahvesi içen bireylerin ölüm riski %16 daha düşük çıkarken, kalp hastalığından ölme ihtimalleri %30 oranında aza


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Kardiyolog açıkladı: Sabahları bu içeceği içmek kalbi koruyup, ömrü uzatıyor - 2

Ancak bu yararın sadece sabah saatlerinde kahve tüketenler için geçerli olduğu vurgulandı. Gün boyunca fazla kahve içen bireylerde benzer sağlık faydalarına rastlanmadı. Dr. Rojas, videoda öğle 12’den sonra tüketilen kafeinin vücudun doğal sirkadiyen ritmini bozduğunu, bunun da melatonin ve kortizol hormonlarının dengesini etkileyerek stres seviyelerini artırabileceğini ifade etti.


Kardiyolog açıkladı: Sabahları bu içeceği içmek kalbi koruyup, ömrü uzatıyor - 3

B2. B5, POTASYUM VE MAGNEZYUM KAYNAĞI

Kahvenin faydaları sadece kalp sağlığıyla sınırlı değil. Kahve çekirdekleri, B2 ve B5 vitaminleri ile potasyum ve magnezyum gibi önemli besin maddeleri açısından zengin. Bu minerallerin, kan basıncını ve kan şekerini düzenlemede hayati rol oynadığı belirtiliyor. Magnezyum eksikliğinin ise kalp krizi ve felç riskini artırdığı bilimsel olarak kanıtlanmış durumda.

Öte yandan, American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir başka araştırma, kahvede bulunan bitki bileşiklerinin tip 2 diyabet riskini %10’a kadar azaltabileceğini ortaya koydu. Dr. Rojas, kahvenin aynı zamanda kilo kontrolüne ve kardiyovasküler sağlığa olumlu katkılarda bulunduğunu da ekledi.


Kardiyolog açıkladı: Sabahları bu içeceği içmek kalbi koruyup, ömrü uzatıyor - 4

Kahveye dair olumlu bulgular sadece ABD ve Avrupa ile sınırlı değil. 2023 yılında Singapur’da yapılan geniş çaplı bir çalışmada, 50 yaş üzeri 12.500 kişi 20 yıl boyunca takip edildi. Sonuçlar, günde dört fincan veya daha fazla kahve içen bireylerin, 70’li yaşlarında fiziksel olarak daha az güçsüzlük yaşadığını gösterdi. Benzer şekilde, düzenli siyah ya da yeşil çay tüketenlerin de ileri yaşlarda daha sağlıklı kaldığı görüldü.

Kardiyolog açıkladı: Sabahları bu içeceği içmek kalbi koruyup, ömrü uzatıyor - 5

Araştırmacılar, kafeinin çay ve kahvede bulunan antioksidan bileşiklerle birleşerek hücre hasarını yavaşlattığını, bunun da kalp hastalıkları ve bazı kanser türleri gibi ciddi rahatsızlıkları önleyebileceğini düşünüyor.

Tüm bu bulgular ışığında uzmanlar, kahvenin sabah saatlerinde, dengeli ve ölçülü şekilde tüketilmesini öneriyor. Dr. Rojas’ın ifadesiyle: “Evet, sabahın erken saatlerinde kahvenizin tadını çıkarın.”

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