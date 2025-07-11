Kardiyolog kalp krizi geçirdi: Görmezden geldiği belirtiyi açıkladı
ABD'li kardiyolog Dr. William Wilson, yıllardır hastalarını kalp krizine karşı uyaran bir uzmandı. Ancak 2018 yılında, kendisi de bir kalp krizi geçirdiğinde, bu hayati durumu ilk başta tanımakta zorlandı. Sağlıklı yaşam tarzına, düzenli egzersize ve mesleki bilgisine rağmen yaşadığı deneyim, birçok kişi için uyarıcı nitelikte.
DailyMail'de yer alan habere göre; Dr. Wilson, 63 yaşındayken eşiyle birlikte katıldığı sabah sporunda kendini iyi hissettiğini ancak kısa süre sonra olağan dışı bir huzursuzluk yaşamaya başladığını belirtti.