Kardiyolog kalp krizi geçirdi: Görmezden geldiği belirtiyi açıkladı

ABD'li kardiyolog Dr. William Wilson, yıllardır hastalarını kalp krizine karşı uyaran bir uzmandı. Ancak 2018 yılında, kendisi de bir kalp krizi geçirdiğinde, bu hayati durumu ilk başta tanımakta zorlandı. Sağlıklı yaşam tarzına, düzenli egzersize ve mesleki bilgisine rağmen yaşadığı deneyim, birçok kişi için uyarıcı nitelikte.

Kardiyolog kalp krizi geçirdi: Görmezden geldiği belirtiyi açıkladı - 1

DailyMail'de yer alan habere göre; Dr. Wilson, 63 yaşındayken eşiyle birlikte katıldığı sabah sporunda kendini iyi hissettiğini ancak kısa süre sonra olağan dışı bir huzursuzluk yaşamaya başladığını belirtti.


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Kardiyolog kalp krizi geçirdi: Görmezden geldiği belirtiyi açıkladı - 2

“Göğsümde keskin bir ağrı yoktu. Bu, daha çok baskı yapan, rahatsız edici bir histi,” diyen Wilson, yaşadığı belirtilerin klasik kalp krizi semptomlarından farklı olduğunu söyledi.


Kardiyolog kalp krizi geçirdi: Görmezden geldiği belirtiyi açıkladı - 3

AZ BİLİNEN BELİRTİLERİ BAŞLADI

Dr. Wilson, ani terleme, hafif baskı hissi, sık idrara çıkma isteği ve tarif edilemez bir “felaket hissi” yaşadığını anlattı. Bu belirtilerin çoğu halk arasında yaygın olarak bilinmese de, kalp krizi sırasında ortaya çıkabiliyor. Özellikle sık idrara çıkma ihtiyacının, kalp krizi sırasında aktive olan sinir sisteminden kaynaklandığı biliniyor.


Kardiyolog kalp krizi geçirdi: Görmezden geldiği belirtiyi açıkladı - 4

“Yaptığım egzersiz miktarına göre aşırı terlemiştim. Ayrıca tuvalete gitme ihtiyacım vardı. Bunlar benim için uyarıcı olmalıydı ama inkar halindeydim,” dedi.

Kendisi de bir kardiyolog olmasına rağmen yaşadığı durumun ciddiyetini ilk anda kabullenemeyen Wilson, "Bu benim başıma gelemez" düşüncesiyle yaklaşık 10 dakika boyunca kalp krizi geçirdiğini inkâr ettiğini belirtti.


Kardiyolog kalp krizi geçirdi: Görmezden geldiği belirtiyi açıkladı - 5

Banyodan çıkan Dr. Wilson, nihayet eşine durumu anlattı. Eşinin acil servisi arayarak onu hızla hastaneye ulaştırması, hayatta kalmasında belirleyici oldu.

“Kalp krizini tedavi etmenin anahtarı, mümkün olan en kısa sürede hastaneye ulaşmaktır. Gerisini uzman ekipler üstleniyor,” diyen Dr. Wilson, hızlı müdahale sayesinde şanslı olduğunu vurguladı.


Kardiyolog kalp krizi geçirdi: Görmezden geldiği belirtiyi açıkladı - 6

İNGİLTERE VE ABD'DE RAKAMLAR ÇARPICI

İngiliz Kalp Vakfı’na göre, İngiltere’de her gün yaklaşık 270 kişi kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılıyor. Ülkede her yıl yaklaşık 175.000 kişi kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybediyor. Bu sayı, günlük 480 ölüm anlamına geliyor.

ABD'de ise her 40 saniyede bir kişi kalp krizi geçiriyor. Bu da yılda yaklaşık 800.000 vaka anlamına geliyor. Kalp hastalıkları, ülkede her yıl 700.000'den fazla kişinin ölümüne neden olarak başlıca ölüm sebebi olmaya devam ediyor.

Uzmanlar, kalp krizlerinin özellikle genç yaş gruplarında artış gösterdiğine dikkat çekiyor. Bu artışta, obezite, sigara ve alkol kullanımı başlıca risk faktörleri arasında sayılıyor.


Kardiyolog kalp krizi geçirdi: Görmezden geldiği belirtiyi açıkladı - 7

KALP KRİZİ BELİRTİLERİNE DİKKAT!

Kalp krizinin başlıca belirtileri arasında şu semptomlar yer alıyor:

  • Göğüs ağrısı veya baskı hissi
  • Terleme
  • Nefes darlığı
  • Baş dönmesi
  • Mide bulantısı veya kusma
  • Ani kaygı hissi (panik atağa benzer)
  • Sık idrara çıkma
  • Sersemlik veya halsizlik
Kalp krizi şüphesi taşıyan kişilerin, vakit kaybetmeden 999 (İngiltere) ya da 911 (ABD) numaralı acil servisleri aramaları hayati önem taşıyor. Ambulans beklerken aspirin almak, kalbe giden kan akışını artırarak hayatta kalma şansını yükseltebilir.

Dr. Wilson’un yaşadığı deneyim, sadece uzman bilgisi değil, hızlı tepki ve erken müdahalenin de kalp krizinden kurtuluşta ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
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