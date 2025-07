Kardiyolog kalp krizi geçirdi: Görmezden geldiği belirtiyi açıkladı

İNGİLTERE VE ABD'DE RAKAMLAR ÇARPICI

İngiliz Kalp Vakfı’na göre, İngiltere’de her gün yaklaşık 270 kişi kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılıyor. Ülkede her yıl yaklaşık 175.000 kişi kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybediyor. Bu sayı, günlük 480 ölüm anlamına geliyor.



ABD'de ise her 40 saniyede bir kişi kalp krizi geçiriyor. Bu da yılda yaklaşık 800.000 vaka anlamına geliyor. Kalp hastalıkları, ülkede her yıl 700.000'den fazla kişinin ölümüne neden olarak başlıca ölüm sebebi olmaya devam ediyor.



Uzmanlar, kalp krizlerinin özellikle genç yaş gruplarında artış gösterdiğine dikkat çekiyor. Bu artışta, obezite, sigara ve alkol kullanımı başlıca risk faktörleri arasında sayılıyor.