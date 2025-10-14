Kardiyoloji Profesörü açıkladı: Yüksek tansiyon riskini azaltan 5 şey

KISA EGZERSİZLER BÜYÜK FARK YARATIYOR

Düzenli egzersiz, kalp kasını güçlendirir, kan basıncını düşürür ve fazla yağın azalmasına yardımcı olur. NHS, yetişkinlere haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta aktivite öneriyor.

Ancak araştırmalar, günde sadece iki kez beş dakikalık egzersizlerin bile kalp sağlığını iyileştirdiğini gösteriyor.



Prof. Kunadian, “Düzenli egzersiz yapmak beş tablet almak gibidir,” diyerek, kısa süreli ancak istikrarlı hareketin önemini vurguluyor.

British Medical Journal’da yayımlanan bir çalışmaya göre, bu kısa egzersiz araları, zaman eksikliği ve düşük motivasyon gibi engelleri ortadan kaldırarak günlük yaşama kolayca entegre edilebilir.





