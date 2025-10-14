Kardiyoloji Profesörü açıkladı: Yüksek tansiyon riskini azaltan 5 şey
İngiltere’de yapılan yeni araştırmalar, her üç yetişkinden birinin yüksek tansiyona sahip olduğunu ortaya koydu. Tıbbi adıyla hipertansiyon, kalp krizi, felç, böbrek yetmezliği ve hatta bunama riskini önemli ölçüde artırıyor. Ancak uzmanlara göre, erken teşhis ve küçük yaşam tarzı değişiklikleri bu riskleri önemli ölçüde azaltabiliyor.
Hipertansiyonun en büyük tehlikesi, çoğu zaman belirti göstermemesi. Çoğu kişi, ciddi organ hasarı oluşana kadar hastalığın farkına varamıyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) verilerine göre, genç hipertansiyon hastalarının dörtte biri tansiyonlarını kontrol altına alamazken, yaşlılarda bu oran yedide bire düşüyor.