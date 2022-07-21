Karın germe operasyonu başarısız olan cerrah, hastasını iki ay boyunca hapsetti

SAĞLIĞINA TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN BİR ZARAR VERDİ

Rocha, "Daiana Chaves Cavalcanti’nin sağlık raporunda ciddi zafiyet bulunmaktadır. telafisi mümkün olmayan zarar riski taşıyan bir dava olduğunu vurguluyorum. Bolivar Guerrero Silva kendisne telafisi mümkün olmayan bir hasar vermiştir” dedi.

Rocha, hastaya mart ayı başlarında karın germe ameliyatı yapıldığını ve Cavalcanti’nin karnının nekrotik hale geldiğini bildirdi.

Doku ölümü olarak da bilinen nekroz, bir veya daha fazla sayıda hücrenin, dokunun ya da organın geri dönüşemez şekilde hasar görmesine deniliyor.