Karın germe operasyonu başarısız olan cerrah, hastasını iki ay boyunca hapsetti

Brezilya'da özel bir hastenenin ortağı olan plastik cerrah, karın germe operasyonu yaptığı hastasını, sağlığının kötüleşmesinin ardından rehin aldı. Hastanedeki bir hücreye hapsedilen kadının tedavisi hala sürerken, Bolivar Guerrero Silva adlı doktor tutuklandı.

Haberler - ntv.com.tr 21.07.2022 - 15:42 | Son Güncelleme : 21.07.2022 - 16:40

Karın germe operasyonu başarısız olan cerrah, hastasını iki ay boyunca hapsetti - 1

basınında çıkan haberlere göre, Rio de Jenairo kentinde plastik cerrrah Bolivar Guerrero Silva, hastasını iki ay boyunca hastanede inşa edilen hücrede rehin tuttu. Silva’nın yaptığı karın germe ameliyatının başarısız olmasından sonra böyle bir eyleme başvurduğu aktarıldı.

Karın germe operasyonu başarısız olan cerrah, hastasını iki ay boyunca hapsetti - 2

Bununla birlikte, eyalet mahkemesi Daiana Chaves Cavalcanti adlı 20 yaşındaki kadın hastanın tedavisi için estetik operasyon geçirdiği Santa Branca Hastanesi'nin hesaplarından 198 bin BRL'nin (yaklaşık 640 bin lira) bloke edilmesine karar verdi. 

Karın germe operasyonu başarısız olan cerrah, hastasını iki ay boyunca hapsetti - 3

Cavalcanti’nin avukatı Ornelio Mota Rocha hala tedavi gören  genç kadını başka bir hastaneye nakletmek için yasal önlem aldığını, ancak başarılı olamadığını söyledi. 

Karın germe operasyonu başarısız olan cerrah, hastasını iki ay boyunca hapsetti - 4

SAĞLIĞINA TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN BİR ZARAR VERDİ

Rocha,  "Daiana Chaves Cavalcanti’nin sağlık raporunda ciddi zafiyet bulunmaktadır. telafisi mümkün olmayan zarar riski taşıyan bir dava olduğunu vurguluyorum. Bolivar Guerrero Silva kendisne telafisi mümkün olmayan bir hasar vermiştir” dedi.

Rocha, hastaya mart ayı başlarında karın germe ameliyatı yapıldığını ve Cavalcanti’nin karnının nekrotik hale geldiğini bildirdi. 

Doku ölümü olarak da bilinen nekroz, bir veya daha fazla sayıda hücrenin, dokunun ya da organın geri dönüşemez şekilde hasar görmesine deniliyor.

Karın germe operasyonu başarısız olan cerrah, hastasını iki ay boyunca hapsetti - 5

Hastaneden de konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Suçlamaların "asılsız" olduğu ve Bolivar'ın hastanenin ortağı olmadığı öne sürüldü.

Aynı zamanda, kadına taburcu olduktan sonra ameliyattan kaynaklanan herhangi bir sorunun sorumluluğunu üstlendiği bir belge imzaladığı sürece hastaneden ayrılabileceğinin söylendiği aktarıldı. 

Karın germe operasyonu başarısız olan cerrah, hastasını iki ay boyunca hapsetti - 6

Öte yandan, polis, doktorun ve ekibinin kadının başka bir sağlık birimine nakledilmesini engellediği yönündeki şikayeti araştırdığını açıkladı.

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