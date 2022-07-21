Karın germe operasyonu başarısız olan cerrah, hastasını iki ay boyunca hapsetti

Haberler - ntv.com.tr 21.07.2022 - 15:42 | Son Güncelleme : 21.07.2022 - 16:40
Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Rio de Jenairo kentinde plastik cerrrah Bolivar Guerrero Silva, hastasını iki ay boyunca hastanede inşa edilen hücrede rehin tuttu. Silva’nın yaptığı karın germe ameliyatının başarısız olmasından sonra böyle bir eyleme başvurduğu aktarıldı.
Bununla birlikte, eyalet mahkemesi Daiana Chaves Cavalcanti adlı 20 yaşındaki kadın hastanın tedavisi için estetik operasyon geçirdiği Santa Branca Hastanesi'nin hesaplarından 198 bin BRL'nin (yaklaşık 640 bin lira) bloke edilmesine karar verdi.
Cavalcanti’nin avukatı Ornelio Mota Rocha hala tedavi gören genç kadını başka bir hastaneye nakletmek için yasal önlem aldığını, ancak başarılı olamadığını söyledi.
Rocha, "Daiana Chaves Cavalcanti’nin sağlık raporunda ciddi zafiyet bulunmaktadır. telafisi mümkün olmayan zarar riski taşıyan bir dava olduğunu vurguluyorum. Bolivar Guerrero Silva kendisne telafisi mümkün olmayan bir hasar vermiştir” dedi.
Rocha, hastaya mart ayı başlarında karın germe ameliyatı yapıldığını ve Cavalcanti’nin karnının nekrotik hale geldiğini bildirdi.
Doku ölümü olarak da bilinen nekroz, bir veya daha fazla sayıda hücrenin, dokunun ya da organın geri dönüşemez şekilde hasar görmesine deniliyor.
Hastaneden de konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.
Suçlamaların "asılsız" olduğu ve Bolivar'ın hastanenin ortağı olmadığı öne sürüldü.
Aynı zamanda, kadına taburcu olduktan sonra ameliyattan kaynaklanan herhangi bir sorunun sorumluluğunu üstlendiği bir belge imzaladığı sürece hastaneden ayrılabileceğinin söylendiği aktarıldı.
Öte yandan, polis, doktorun ve ekibinin kadının başka bir sağlık birimine nakledilmesini engellediği yönündeki şikayeti araştırdığını açıkladı.