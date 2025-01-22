Kartalkaya'daki otel yangını dünya basınında: "Facia aileleri yok etti"

Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen ve 76 kişinin ölümüne yol açan yangın, uluslararası basının da gündeminde geniş yer buldu. Haber ajansları, Türk yetkililerin açıklamalarını ve olayın ayrıntılarını aktardı. Dünyaca ünlü haber siteleri de yangının aldığı canları ve oteldeki faciaya tanık olan kurbanların yaşadıklarını anlattı.

Kartalkaya'daki otel yangını dünya basınında: "Facia aileleri yok etti" - 1

Bolu'nun Kartalkaya ilçesinde bir otelde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Otelde yaşanan facia, uluslararası basının da manşetlerine yerleşti.

İngiliz The Guardian gazetesi, sitesinin anasayfasında faciaya geniş yer verdi.

Gazete, "Türkiye'nin Bolu dağlarındaki popüler bir kayak merkezi otelinde çıkan yangında 76 kişi öldü. Yangın nedeniyle konuklar pencerelerden atlamak veya yatak çarşaflarını kullanarak binadan kaçmak zorunda kaldı." ifadelerine yer verdi.

Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına da yer verildi.

161 odası bulunan otelde 238 misafir olduğu da aktarıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Kartalkaya'daki otel yangını dünya basınında: "Facia aileleri yok etti" - 2

BLOOMBERG: TÜRKİYE'DE YAS GÜNÜ

Amerikan Bloomberg haber sitesi, haberinin başlığında, "Türkiye 76 kişiyi öldüren yangının ardından yas ilan etti" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasını aktarılarak ölü ve yaralı sayısı bildirildi.

Yoğun sezonda felaket yaşandığı belirtilen haberde, "Türkiye'nin kuzeyinde çıkan yangın nedeniye soruşturmalar sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Haberde ayrıca Kartalkaya'nın Türkiye'nin en popüler kayak merkezlerinden biri olduğu vurgulandı.

Kartalkaya'daki otel yangını dünya basınında: "Facia aileleri yok etti" - 3

CNN: TATİLCİLER PENCERELERDEN ATLAMAK ZORUNDA KALDI

CNN International, Vali Yerlikaya'dan alıntı yaparak yetkililerin yangına müdahale etmek üzere yüzlerce acil durum personelini seferber ettiğini bildirdi.

Haberde, "Yangında onlarca kişi hayatını kaybetti, çaresiz tatilciler alevlerden ve dumandan kaçmak için pencerelerden atlamak zorunda kaldı." ifadelerine yer verildi.

Kartalkaya'daki otel yangını dünya basınında: "Facia aileleri yok etti" - 4

NEW YORK TIMES: YANGIN OKUL TATİLİNDE ÇIKTI

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden New York Times da faciayı aktardı.

Gazete haberinde, "Yangın, okulların tatil olduğu ve birçok ailenin kayak pistlerine yöneldiği sırada, gece saatlerinde popüler bir kayak merkezinde çıktı." ifadelerine yer verdi.

New York Times, NTV'yi kaynak göstererek otelde çalışan kayak öğretmeni Necmi Kepçetutan'ın yaşadıklarını şöyle aktardı:  "Odamdan çıktığımda, restoran olan dördüncü kattaki alevleri gördüm. Sonra alevler oteli sardı. Oteli çok iyi bildiğimiz için bir düzine veya daha fazla kişinin tahliyesine yardımcı olduk. İnsanlar yardım için bağırıyordu."

Kartalkaya'daki otel yangını dünya basınında: "Facia aileleri yok etti" - 5

AP, "ÇARŞAF" AYRINTISINA YER VERDİ

Associated Press haber ajansı da yangının gece saatlerinde Bolu ilinin Kartalkaya beldesindeki otelin restoranında çıktığını belirtti.

AP, NTV'yi kaynak göstererek oteldeki bazı kişilerin çarşaflarla odalarından çıkmaya çalıştığını da aktardı.

AP'nin haberinde en az 2 kişinin panikle camdan atlayarak hayatını kaybettiği ayrıntısına yer verildi.

Kartalkaya'daki otel yangını dünya basınında: "Facia aileleri yok etti" - 6

DAILY MAIL: "ÇOCUĞUMU ATACAĞIM YA DA YANACAK"

İngiliz Daily Mail gazetesinin internet sitesi de faciaya geniş yer verdi.

Sitenin haberinde, "Yürek burkan görüntülerde, otelin en üst katları ve çatısının alevler içinde kaldığı, bazı konukların yangından kurtulmak için çarşaflara sarılı odalarından aşağı inmeye çalıştığı görüldü." ifadeleri kullanıldı.

Daily Mail de NTV'yi kaynak göstererek konukların tanıklıklarını aktardı.

Yangının kurbanlarından birinin, "Bir baba bir yaşındaki çocuğu için bağırıyordu: 'Çocuğumu atacağım ya da yanacak." ifadelerine yer verildi.

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