Kartalkaya'daki otel yangını dünya basınında: "Facia aileleri yok etti"

NEW YORK TIMES: YANGIN OKUL TATİLİNDE ÇIKTI

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden New York Times da faciayı aktardı.

Gazete haberinde, "Yangın, okulların tatil olduğu ve birçok ailenin kayak pistlerine yöneldiği sırada, gece saatlerinde popüler bir kayak merkezinde çıktı." ifadelerine yer verdi.

New York Times, NTV'yi kaynak göstererek otelde çalışan kayak öğretmeni Necmi Kepçetutan'ın yaşadıklarını şöyle aktardı: "Odamdan çıktığımda, restoran olan dördüncü kattaki alevleri gördüm. Sonra alevler oteli sardı. Oteli çok iyi bildiğimiz için bir düzine veya daha fazla kişinin tahliyesine yardımcı olduk. İnsanlar yardım için bağırıyordu."