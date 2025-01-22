Kartalkaya'daki otel yangını dünya basınında: "Facia aileleri yok etti"
Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen ve 76 kişinin ölümüne yol açan yangın, uluslararası basının da gündeminde geniş yer buldu. Haber ajansları, Türk yetkililerin açıklamalarını ve olayın ayrıntılarını aktardı. Dünyaca ünlü haber siteleri de yangının aldığı canları ve oteldeki faciaya tanık olan kurbanların yaşadıklarını anlattı.
Bolu'nun Kartalkaya ilçesinde bir otelde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.
Otelde yaşanan facia, uluslararası basının da manşetlerine yerleşti.
İngiliz The Guardian gazetesi, sitesinin anasayfasında faciaya geniş yer verdi.
Gazete, "Türkiye'nin Bolu dağlarındaki popüler bir kayak merkezi otelinde çıkan yangında 76 kişi öldü. Yangın nedeniyle konuklar pencerelerden atlamak veya yatak çarşaflarını kullanarak binadan kaçmak zorunda kaldı." ifadelerine yer verdi.
Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına da yer verildi.
161 odası bulunan otelde 238 misafir olduğu da aktarıldı.