Kartel lideri El Mencho öldü, Meksika karıştı. ABD destekli operasyon hakkında ne biliyoruz?
22.02.2026 22:42
Son Güncelleme: 23.02.2026 07:36
İHA
Meksika'nın en büyük suç örgütlerinden birine liderlik eden "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, düzenlenen askeri operasyonda yaralı yakalandıktan sonra öldü. Operasyonun ardından kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Onlarca mahkum hapishanelerden kaçtı. Şiddet olayları komşu eyaletlere de yayıldı, birçok kentte araçlar ateşe verildi.
Meksika'da ülkenin en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) büyük darbe vuruldu.
Dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından biri olan CJNG lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, düzenlenen askeri operasyonda yakalandıktan sonra hava yoluyla nakli sırasında aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.
BİRÇOK KENTTE ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ
Meksika basını, El Mencho'nun Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini aktardı.
El Mencho'nun öldürülmesinin ardından saatler içinde, destekçileri olduğu belirtilen silahlı kişiler çeşitli eyaletlerdeki otoyolları bloke ederek araçları ve iş yerlerini ateşe verdi.
ABD DESTEKLİ OPERASYON
ABD'li yetkililerin açıklamasına göre, birçok ABD hükümet kurumunun yer aldığı Ortak Kurumlararası Görev Gücü-Kartel Karşıtı Operasyon, ABD-Meksika sınırının her iki tarafındaki uyuşturucu karteli üyelerinin ağlarını haritalandırmak amacıyla geçen ay resmen başlatıldı.
Reuters'a isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan ABD'li yetkili, ABD askeri liderliğindeki görev gücünün Meksika yetkililerine ne tür bilgiler vermiş olabileceğine dair daha fazla ayrıntı vermedi. Yetkili, baskının bir Meksika askeri operasyonu olduğunu vurguladı.
Bazı kasabalarda turistlere ve yerel halka evlerinde kalmaları çağrısı yapılırken, kamyon şoförlerine de şiddet olayları yatışana kadar güvenli güzergahları kullanmaları veya depolarına geri dönmeleri tavsiye edildi.
UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
Air Canada, United Airlines ve Aeromexico dahil olmak üzere birçok havayolu şirketi, Pazar günü, gökyüzüne yükselen duman bulutlarını görüntüleyen şaşkın turistlerin bulunduğu sahil beldesi Puerto Vallarta'ya yapılan uçuşları iptal etti.
Altıdan fazla eyalette patlak veren şiddet olayları, yirmi yıldır ardı ardına gelen hükümetlerin uyuşturucu kartellerine karşı yürüttüğü ve ülkenin geniş bölgelerini harap eden savaşları izleyen Meksikalılar için tanıdık bir sahne oluşturdu.
Oseguera'nın Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin bir üyesi Reuters'e verdiği demeçte, yangınların ve ara sıra çıkan silahlı çatışmaların hükümetin Oseguera'yı öldürmesinin intikamı olarak gerçekleştirildiğini söyledi ve kartelin kontrolünü ele geçirmek isteyen gruplar nedeniyle daha fazla kan döküleceği konusunda uyardı.
Operasyonun ardından Jalisco ve diğer eyaletlerde çok sayıda aracı ateşe veren kartel üyeleri, güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi. Guadalajara Uluslararası Havalimanı'nda da silah seslerinin yükseldiği bildirildi.
Yerel kaynaklar, CJNG üyelerinin havalimanına baskın düzenlediğini ve güvenlik güçleri ile çatışmaya girdiğini bildirdi. Sosyal medyada havalimanından paylaşılan görüntülerde çok sayıda insanın panik içinde kaçtığı görüldü.
Jalisco Eyalet Valisi Pablo Lemus Navarro, halka "durum kontrol altına alınana kadar" evde kalmaları çağrısında bulunarak, toplu taşıma hizmetlerinin askıya alındığını ve ülkenin en az beş bölgesine yayılan "şiddet olayları" nedeniyle eyalet yollarında seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.
Daha önceki kartel tutuklamaları ve cinayetleri, gerek üyelerin ölen liderlerinin intikamını alması gerekse rakip çetelerin onların topraklarına el koyması sonucu şiddet olaylarına yol açmış ve bu da Meksika yetkililerinin büyük çaplı operasyonlar başlatmadan önce tereddüt etmesine neden olmuştu.
KARTEL OPERASYONLARA KARŞI ŞİDDETİ TIRMANDIRDI
2019'da Sinaloa Karteli lideri Joaquin "El Chapo" Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman gözaltına alındı ancak kısa süre sonra serbest bırakıldı ve bu durum geniş çaplı silahlı çatışmalara yol açtı. 2023'teki tutuklanması ise daha fazla şiddete neden oldu.
Sinaloa Karteli lideri Ismael "El Mayo" Zambada'nın 2024'te tutuklanması, suç örgütü içinde kanlı bir iktidar mücadelesini tetikledi ve bu mücadele bir yıldan fazla bir süre sonra bile aralıksız devam ediyor.
Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda şiddet olaylarını kabul etti ancak sakin bir ton benimsedi, "Ülkenin büyük bir bölümünde faaliyetler tamamen normal bir şekilde devam ediyor," dedi.
ABD: HARİKA BİR GELİŞME
ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Christopher Landau, “El Mencho'nun ölümü Meksika, ABD, Latin Amerika ve tüm dünya için harika bir gelişme” dedi.
Landau, Meksika'daki şiddet olayları nedeniyle endişeli olduklarını da sözlerine ekledi.
ABD, Sinaloa kartelinin başındaki El Chapo lakaplı Joaquin Guzman'dan sonra en büyük çete lideri olan El Mencho'nun başına 15 milyon dolarlık ödül koymuştu.
MEKSİKA BÜYÜKELÇİSİ: VATANDAŞLARIMIZIN DURUMUNU İZLİYORUZ
Meksika Türkiye Büyükelçisi Murat Salim Esenli NTV canlı yayınında olaylarla ilişkin konuştu.
Esenli, "Bu kartel oldukça kapsamlı bir operasyonla, karteller arasında en tehlikeli oluşum. Bunların lideri El Mencho öldürüldü. Olaylar birçok eyalete sıçradı. Özellikle federal bağlantısı olan yollarda kamyon ve araçları yaktıklarını biliyoruz. Vatandaşlarımızın durumunu takip ediyoruz. Büyükelçilik olarak bir uyarıda da bulunduk. Bizim Meksika genelinde 1441 vatandaşımız var. Kalabalık alanları çıkmamaları ve evlerinde kalmaya devam etmeleri konusunda uyarıyoruz. Meksika Savunma Bakanlığı'ndan aldığımız bilgiyle bu operasyonun ABD ile işbirliği içinde gerçekleştirildiğini anlıyoruz." dedi.
DEVLET BAŞKANI SHEİNBAUM'DAN SÜKUNET ÇAĞRISI
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, şiddet olaylarına ilişkin halka sakin olma çağrısında bulundu. Sheinbaum, sosyal medya hesabından El Mencho'ya yönelik operasyonun ardından ülkenin büyük bir kısmında günlük yaşamın normal şekilde devam ettiğini ve eyalet yönetimleriyle mutlak bir koordinasyon içinde olduğunu belirtti.
Claudia Sheinbaum "Sakinliğimizi korumalıyız. Takdirlerimi Meksika ordusuna, Ulusal Muhafız'a, Silahlı Kuvvetler'e ve Güvenlik Kabinesi'ne iletiyorum." dedi.