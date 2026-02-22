Meksika basını, El Mencho'nun Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini aktardı.

El Mencho'nun öldürülmesinin ardından saatler içinde, destekçileri olduğu belirtilen silahlı kişiler çeşitli eyaletlerdeki otoyolları bloke ederek araçları ve iş yerlerini ateşe verdi.

ABD DESTEKLİ OPERASYON

ABD'li yetkililerin açıklamasına göre, birçok ABD hükümet kurumunun yer aldığı Ortak Kurumlararası Görev Gücü-Kartel Karşıtı Operasyon, ABD-Meksika sınırının her iki tarafındaki uyuşturucu karteli üyelerinin ağlarını haritalandırmak amacıyla geçen ay resmen başlatıldı.

Reuters'a isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan ABD'li yetkili, ABD askeri liderliğindeki görev gücünün Meksika yetkililerine ne tür bilgiler vermiş olabileceğine dair daha fazla ayrıntı vermedi. Yetkili, baskının bir Meksika askeri operasyonu olduğunu vurguladı.

Bazı kasabalarda turistlere ve yerel halka evlerinde kalmaları çağrısı yapılırken, kamyon şoförlerine de şiddet olayları yatışana kadar güvenli güzergahları kullanmaları veya depolarına geri dönmeleri tavsiye edildi.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Air Canada, United Airlines ve Aeromexico dahil olmak üzere birçok havayolu şirketi, Pazar günü, gökyüzüne yükselen duman bulutlarını görüntüleyen şaşkın turistlerin bulunduğu sahil beldesi Puerto Vallarta'ya yapılan uçuşları iptal etti.

Altıdan fazla eyalette patlak veren şiddet olayları, yirmi yıldır ardı ardına gelen hükümetlerin uyuşturucu kartellerine karşı yürüttüğü ve ülkenin geniş bölgelerini harap eden savaşları izleyen Meksikalılar için tanıdık bir sahne oluşturdu.

Oseguera'nın Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin bir üyesi Reuters'e verdiği demeçte, yangınların ve ara sıra çıkan silahlı çatışmaların hükümetin Oseguera'yı öldürmesinin intikamı olarak gerçekleştirildiğini söyledi ve kartelin kontrolünü ele geçirmek isteyen gruplar nedeniyle daha fazla kan döküleceği konusunda uyardı.

Operasyonun ardından Jalisco ve diğer eyaletlerde çok sayıda aracı ateşe veren kartel üyeleri, güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi. Guadalajara Uluslararası Havalimanı'nda da silah seslerinin yükseldiği bildirildi.