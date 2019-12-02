Kasım ayında dünyada bunlar oldu (Kasım 2019 fotoğraflarla dünya turu)

Şili'de devam eden hükümet karşıtı protestolarda, bir polis memuru göstericiler tarafından atılan Molotov kokteyli nedeniyle yaralandı. (4 Kasım 2019)
Venedik'te meydana gelen aşırı yağışler nedeniyle St. Mark Basilikası sular altında kaldı. Bin 200 yıl içerisinde 6 kez sel basan tarihi bazilikanın yuzlu su nedeniyle duvarları tahrip olduğu için restorasyon maliyetinin milyon euroları bulacağı tahmin ediliyor. (13 Kasım 2019)
'Open Arms' tarafımdam Akdeniz açıklarında ölmek üzereyken kurtarılan bir mülteci. (24 Kasım 2019)
Meksika'nın Bavispe kentinde bir araba içerisinde 3 anne ve 6 çocuğu uyuşturucu kartellerinin çatışmasının arasında kaldı ve araçları içerisinde yanarak can verdi. (5 Kasım 2019)
Bir Gazzeli yakının teselli etmeye çalışıyor. (13 Kasım 2019)
Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, 5492 askerden oluşan bir bölüğü ziyareti sırasında kadın askerlerle bu pozu verdi. (25 Kasım 2019)
Bangladeş'te Hindular, Rakher Upabash nedeniye ayinde. (12 Kasım 2019)
Hong Kong'ta devam eden protestolarda Politeknik Üniversitesi'nde göstericiler düşmek üzere olan arkadaşlarını böyle kurtardı. (18 Kasım 2019)
Ürdün'ün destansı Petra Antik Kenti'nde bir bedevi (21 Kasım 2019)
Eski Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva,, Brezilya'daki cezaevinden tahliye edildikten sonra Brezilya bayrağını sallıyor. (9 Kasım 2019)
Hong Kong Politeknik Üniversitesi'nde devam eden gösterilerde polis memurları göstericilere müdahale ediyor. (18 Kasım 2019)
Bolivya'da devam eden hükümet karşıtı protestolarda polisin göstericilere yakın mesafeden biber gazı sıkması tepki çekti. (15 Kasım 2019)
ABD Başkanı Donald Trump, eşi First Lady Melania Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, El Bağdadi'nin ölüdürülmesinde pay sahibi olan ve devlet nişanıyla ödüllendirilen köpek ile poz veriyor. (25 Kasım 2019)
Iraklı protestocular düşmek üzere olan birini kurtarmaya çalışıyor. (3 Kasım 2019)
Los Angeles'ta gerçekleşen Amerikan Müzik Ödülleri'nde Lizzo'nun tercih ettiği bu minicik çanta gecenin ilgi odağı oldu. (24 Kasım 2019)