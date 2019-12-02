Kasım ayında dünyada bunlar oldu (Kasım 2019 fotoğraflarla dünya turu)

Venedik'te meydana gelen aşırı yağışler nedeniyle St. Mark Basilikası sular altında kaldı. Bin 200 yıl içerisinde 6 kez sel basan tarihi bazilikanın yuzlu su nedeniyle duvarları tahrip olduğu için restorasyon maliyetinin milyon euroları bulacağı tahmin ediliyor. (13 Kasım 2019)