Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham: 32 ölü (Defin ertelendi)

İran bugün Kasım Süleymani'yi son yolculuğuna uğurluyor.
Süleymani'nin cenazesi, Başkent Tahran'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kirman'a gönderildi.
Cenaze sabah saatlerinde Kirman Havalimanı'na ulaştı.
Kirman'da cenaze töreninin yapılacağı alana şehir merkezinden ve çevre bölgelerden çok sayıda katılım gerçekleşiyor.
Süleymani'nin memleketi Kirman'daki cenaze töreninde izdiham çıktı.
Süleymani'nin Kirman kentindeki cenaze töreninde yaşanan izdihamda 32 kişinin hayatını kaybettiği, 190 kişinin yaralandığı açıklandı. İzdiham sonrası daha fazla can kaybı yaşanmaması için defin işlemi ertelendi. Cenaze törenine yüz binlerce kişinin katıldığı belirtiliyor.
Yoğunluk nedeniyle defin saatinin ne zaman olacağı tam belirtilemezken cenaze namazına hem siyasi hem de askeri isimler katılacak.