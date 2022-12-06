Kasırga 25 metre uzunluğundaki gizemli bir nesneyi ortaya çıkardı

Son zamanlarda iki kasırganın vurduğu ABD’nin Florida eyaletindeki bir sahilde, erozyon nedeniyle büyük ve gizemli bir nesne ortaya çıktı. 25 metre uzunluğundaki cisim sosyal medyada tartışma konusu olurken, nesnenin kökeni hakkında ilginç teoriler ortaya atıldı.

Kasırga 25 metre uzunluğundaki gizemli bir nesneyi ortaya çıkardı - 1

Ahşap ve metalden oluşan ve yaklaşık 25 metre uzunluğundaki tanımsız nesne, ilk olarak sahile gidenler ve güvenlik görevlileri tarafından fark edildi.

Kasırga 25 metre uzunluğundaki gizemli bir nesneyi ortaya çıkardı - 2

"BU BİR SIR"

Bununla birlikte, nesne hakkında sosyal medyada çok sayıda teori dolaştı. New York Times’a konuşan Volusia County Sahil Güvenliği Sözcüsü Tamra Malphurs, "Bu bir sır. Pekçok insan bunun bir tür eski gemi olduğunu düşünüyor. Ancak araştırmalarımız devam ediyor” dedi. 

Kasırga 25 metre uzunluğundaki gizemli bir nesneyi ortaya çıkardı - 3

YOĞUN EROZYON YAŞANDI

Diğer taraftan, geçtiğimiz aylarda Florida’yı kasıp kavuran Ian ve Nicole kasırgaları, eyaletin ünlü plajlarında yoğun erozyona yol açtı.

Kasırga 25 metre uzunluğundaki gizemli bir nesneyi ortaya çıkardı - 4

Malpurs, “Çok uzun zamandır bu tür bir erozyon görmemiştik. 25 yıldır sahil güvenlikte çalışıyorum, böyle bir şey görmemiştim. Arkeologlar sular, çekildiğinde nesne üzerinde çalışmaya başlayacak” diye konuştu. 

Kasırga 25 metre uzunluğundaki gizemli bir nesneyi ortaya çıkardı - 5

FARKLI TEORİLER VAR

Sosyal medya kullanıcıları ise nesne nesnenin olası kökenleri hakkında sosyal medyada birkaç fikir dile getirdi. Bir kullanıcı, "Nesne bir gemi  için fazla düz ve dar. Bence nesnenin eski bir rıhtım veya tahta kaldırım olma ihtimali yüksek” yorumunda bulunurken, bir diğeri ise “Muhtemelen batık eski bir gemidir. Çok ilginç” ifadelerini kullandı.

Kasırga 25 metre uzunluğundaki gizemli bir nesneyi ortaya çıkardı - 6

Öte yandan, benzer durumlar  Florida’da geçtiğimiz yıllarda da ortaya çıkmıştı. 2020 yılının Kasım ayında, Tropikal  Eta' Kasırgası’nın Florida'daki kum tepelerini aşındırmasının ardından 1800'lü yıllara tarihlendirilen bir gemi enkazı bulundu. Uzmanlar, enkazın hırdavat yükü taşıyan ve Caroline Eddy olarak bilinen 317 tonluk bir ABD ticaret gemisinin kalıntıları olduğuna açıkladı. 

Kasırga 25 metre uzunluğundaki gizemli bir nesneyi ortaya çıkardı - 7

2021 yılının Ağustos ayında ise  Nick Amelio adlı bir lise öğrencisi, Turtle Trail sahilinin güneyinde  bin 715 adet askeri filo altını buldu.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER