Kasırga 25 metre uzunluğundaki gizemli bir nesneyi ortaya çıkardı

FARKLI TEORİLER VAR

Sosyal medya kullanıcıları ise nesne nesnenin olası kökenleri hakkında sosyal medyada birkaç fikir dile getirdi. Bir kullanıcı, "Nesne bir gemi için fazla düz ve dar. Bence nesnenin eski bir rıhtım veya tahta kaldırım olma ihtimali yüksek” yorumunda bulunurken, bir diğeri ise “Muhtemelen batık eski bir gemidir. Çok ilginç” ifadelerini kullandı.