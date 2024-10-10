Kasırga nedir, neden olur?

ABD'de "yüzyılın kasırgası" Milton etkisini göstermeye başladı. Bu yıl "oldukça aktif" geçeceği öngörülen Atlantik kasırga sezonunun başlamasının ardından, Helene'nin yol açtığı hasarı atlatamayan ve bu kez de Milton ile büyük bir sınav vermeye hazırlanan ABD, geçmişte de yıkıcı kasırgaların etkisi altına girmişti. Peki, kasırga nedir, neden olur?

Kasırga nedir, neden olur? - 1

Kasırga, güçlü rüzgarlar ve yoğun yağışlarla karakterize edilen, genellikle tropikal bölgelerde oluşan büyük bir fırtınadır.

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Kasırga nedir, neden olur? - 2

Kasırgalar, genellikle tropikal siklonlar, tayfunlar ve hortumlar olarak sınıflandırılır. Tropikal siklonlar, okyanuslarda oluşan büyük fırtınalardır; tayfunlar ise Asya'da bu tür fırtınalara verilen isimdir. Hortumlar, daha küçük ama daha yıkıcı döngüsel rüzgarlardır.

Kasırga nedir, neden olur? - 3

KASIRGA NEDEN OLUR?

Kasırgalar, genellikle tropikal bölgelerde oluşan büyük fırtınalardır ve aşağıdaki koşulların bir araya gelmesiyle meydana gelir:

Sıcak Su: Okyanus yüzeyindeki su sıcaklığının 26°C (yaklaşık 79°F) veya daha yüksek olması gerekir. Bu sıcaklık, buharlaşmayı artırarak enerji sağlar.

Yüksek Nem: Sıcak suyun buharlaşması, havanın nem oranını artırır. Yüksek nem, kasırga oluşumunu destekler.

Kasırga nedir, neden olur? - 4

Düşük Basınç: Havanın yükselmesi için bir düşük basınç alanı gereklidir. Bu, havanın merkezden dışarıya doğru hareket etmesine neden olur.

Dönme Hareketi: Coriolis etkisi, dünyanın dönmesi nedeniyle rüzgarların belirli bir yönde dönmesini sağlar. Bu, kasırganın dönme hareketini güçlendirir.

Atmosferik Koşullar: Üst atmosferdeki hava akımları, kasırganın gelişimini ve yönünü etkileyebilir.

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