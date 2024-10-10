Kasırga nedir, neden olur?
ABD'de "yüzyılın kasırgası" Milton etkisini göstermeye başladı. Bu yıl "oldukça aktif" geçeceği öngörülen Atlantik kasırga sezonunun başlamasının ardından, Helene'nin yol açtığı hasarı atlatamayan ve bu kez de Milton ile büyük bir sınav vermeye hazırlanan ABD, geçmişte de yıkıcı kasırgaların etkisi altına girmişti. Peki, kasırga nedir, neden olur?
Kasırga, güçlü rüzgarlar ve yoğun yağışlarla karakterize edilen, genellikle tropikal bölgelerde oluşan büyük bir fırtınadır.