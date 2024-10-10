Kasırga nedir, neden olur?

Düşük Basınç: Havanın yükselmesi için bir düşük basınç alanı gereklidir. Bu, havanın merkezden dışarıya doğru hareket etmesine neden olur.



Dönme Hareketi: Coriolis etkisi, dünyanın dönmesi nedeniyle rüzgarların belirli bir yönde dönmesini sağlar. Bu, kasırganın dönme hareketini güçlendirir.



Atmosferik Koşullar: Üst atmosferdeki hava akımları, kasırganın gelişimini ve yönünü etkileyebilir.