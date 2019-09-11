Katalonya'da "bağımsızlıktan vazgeçmedik" gösterisi

1 İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde her 11 Eylül'de kutlanan "Diada" adlı Katalonya Ulusal Günü etkinliklerinde bu yıl da bağımsızlık talepleri öne çıktı.





2 Diada etkinlikleri, devlete karşı ayaklanma iddiasıyla yargılanan Katalan siyasetçilerle ilgili beklenen mahkeme kararı ve devletin kurumlarına itaatsizlikten 25-26 Eylül'de davası görülecek Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra ile ilgili gelişmelerin gölgesi altında yapıldı.

3 Diada dolayısıyla ayrılıkçı Katalan siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından yapılan açıklamalarda "bağımsızlık hedefinden vazgeçilmediğine" vurgu yapıldı.

4 Katalan halkına yönelik bir televizyon konuşması yapan Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Torra, "Bağımsızlık henüz kaybedilmedi. Eğer henüz özgür değilsek, bu, yolumuzun bitmemiş olmasındandır." ifadesini kullandı.

5 "Katalonya'nın yaşadığı uzun ve acı veren kuşatmadan kurtulmasının tek cevabının demokrasi" olduğunu savunan Torra, Katalanlara "kendi geleceklerine karar verme taleplerinden asla vazgeçmemeleri" çağrısında bulundu.

6 BAĞIMSIZLIK YANLILARI BİR KEZ DAHA BARSELONA'DA SOKAKLARA DÖKÜLDÜ Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı sivil girişimlere öncülük eden Katalonya Ulusal Asamblesi (ANC) adlı sivil toplum örgütü de son yıllarda olduğu gibi bu sene de Diada'da bağımsızlık yanlısı bir gösteri organize etti.

7 Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı yargılanan Katalan siyasetçiler için "özgürlük" talepleri bu yılki gösterilerin ana temasını oluşturdu. ANC Başkanı Elisenda Paluzie, gösteriye katılım için 450 bin kişinin kayıt olduğunu ve Barselona dışından gelenlere bin 300 otobüs tahsis edildiğini açıkladı.





8 Paluize, Katalan siyasetçilerin yargılanmalarını kabul etmemelerinden dolayı "her türlü mahkeme kararının adaletsiz olacağını" savunarak, bugünkü yürüyüşün "mahkeme kararına karşı bağımsızlık yanlılarının bir güç gösterisi olduğunu" öne sürdü.

9 Barselona'nın kent merkezinde yapılan gösteride, "bağımsızlık" ve yargılanan Katalan siyasetçiler için "özgürlük" sloganları atıldı. Bu yılki gösteriye katılımın önceki yıllara nazaran daha az olması dikkati çekti.

10 Bu arada Diada etkinlikleri sırasında bazı polemikler de yaşandı. Katalonya Başkanı Torra'nın, Diada dolayısıyla katıldığı resmi törende bir anıta çelenk bırakması sırasında meydandaki bir evin balkonuna konulan hoparlörden İspanya milli marşı çalındı.

11 Güvenlik görevlileri ve ayrılıkçı siyasi partilerden yetkililer, milli marş sesinin nereden geldiğini bulmak için çaba gösterse de sonuç alınamadı. Bağımsızlık yanlısı ve aşırı sol görüşlü Halk Birliği Adaylığı (CUP) partisinin gençlik kollarının Barselona'nın Arran mahallesinde organize ettiği gösteride ise Kral 6. Felipe ile Katalan siyasetçilerin yargılandığı davaya bakan hakimlerin fotoğrafları yakıldı.





12 Ayrıca Katalonya özerk parlamentosunda muhalefette olan ve İspanya'nın birliğini savunan siyasi partiler, Katalan hükümetinin "Diada'yı siyasete alet ettiği" gerekçesiyle resmi törenlere katılmadı.

13 İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de meclisteki bir oturumda yaptığı konuşmada, "Katalonya'da en kısa zamanda, tüm Katalanların birlikte kutlayacağı bir Diada için çalıştıklarını" söyledi.