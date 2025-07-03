Kate Middleton kanser tedavisi hakkında konuştu: ''Çok korkutucu bir deneyim''

Galler Prensesi Kate Middleton, kanser tedavisinin uzun vadeli etkilerini ve yaşadığı zorlu süreci ilk kez en ince ayrıntısına kadar anlattı.

Kate Middleton kanser tedavisi hakkında konuştu: ''Çok korkutucu bir deneyim'' - 1

Tedavi sürecinin kendisi için "çok korkutucu bir deneyim" olduğunu söyleyen Prenses, iyileşme sürecini ise "inişli çıkışlı bir yolculuk" olarak tanımladı.

Tedavi sonrası dönemin genellikle göz ardı edildiğini vurgulayan Prenses, ''Aslında en zor süreç, o noktadan sonra başlıyor. Artık klinik ekipten doğrudan destek almıyorsunuz ama hala evde eskisi gibi işlev göremiyorsunuz'' dedi.

DÜNYA HABERLERİ

Kate Middleton kanser tedavisi hakkında konuştu: ''Çok korkutucu bir deneyim'' - 2

Normale dönmenin zaman aldığını belirten Middleton, bu süreçte psikolojik ve ruhsal desteğin önemine dikkat çekti. 

Colchester Hastanesi’ni ziyaret eden Galler Prensesi, “İlk teşhis her zaman çok korkutucu bir yolculuk. Ama bu süreci daha önce yaşamış kişilerle konuşmak, insana umut ve pozitiflik veriyor. Böyle bir destek ağına sahip olmak çok kıymetli'' ifadelerini kullandı.

Kate Middleton kanser tedavisi hakkında konuştu: ''Çok korkutucu bir deneyim'' - 3

Konuşmasında birçok kez kendi deneyimlerine değinen Middleton, refleksolojiye henüz başlamadığını ancak tedavi sürecinde akupunktur yaptırdığını belirtti.

Kate Middleton kanser tedavisi hakkında konuştu: ''Çok korkutucu bir deneyim'' - 4

Ziyaretin dikkat çeken bir başka yönü de hastane bahçesine 50 adet "Catherine’s Rose" (Catherine’in Gülü) fidanının bağışlanmasıydı.

Prensesin ismini taşıyan bu özel gül türünün satışından elde edilecek gelir, Royal Marsden Kanser Vakfı'na bağışlanacak. Kate, geçtiğimiz yıl teşhisinin ardından Royal Marsden Hastanesi’nde tedavi görmüştü.

Doğanın iyileştirici gücüne inanan 43 yaşındaki Prenses, bu yılın başında verdiği bir röportajda “Benim için doğa, çok ruhani bir alan'' demişti.

Kate Middleton kanser tedavisi hakkında konuştu: ''Çok korkutucu bir deneyim'' - 5

KAMUSAL GÖREVLERE KADEMELİ DÖNÜŞ

Galler Prensesi, kanser tedavisinin ardından yeniden kamu görevlerine kademeli olarak dönmeye başladı. Geçtiğimiz ay Royal Ascot etkinliğine katılamayan Middleton, Colchester ziyaretinde, kanserle mücadele eden bireylerin yalnız olmadığını güçlü bir şekilde ifade etti.

DAHA FAZLA GÖSTER