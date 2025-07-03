Kate Middleton kanser tedavisi hakkında konuştu: ''Çok korkutucu bir deneyim''

Tedavi sürecinin kendisi için "çok korkutucu bir deneyim" olduğunu söyleyen Prenses, iyileşme sürecini ise "inişli çıkışlı bir yolculuk" olarak tanımladı.

Tedavi sonrası dönemin genellikle göz ardı edildiğini vurgulayan Prenses, ''Aslında en zor süreç, o noktadan sonra başlıyor. Artık klinik ekipten doğrudan destek almıyorsunuz ama hala evde eskisi gibi işlev göremiyorsunuz'' dedi.