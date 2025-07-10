Kate Middleton'ın 15 yıllık asistanı görevi bıraktı
Prenses Kate ve Prens William’ın uzun süredir birlikte çalıştığı Natasha Archer, 15 yılın ardından görevinden ayrılıyor.
2010 yılında kraliyet ailesi kadrosuna kişisel asistan olarak katılan Natasha Archer’ın Kensington Sarayı’ndaki görevine veda ettiği bildirildi. 37 yaşındaki Archer, yıllar içinde Prenses Kate’in ekibinde kilit bir rol üstlenmiş ve zamanla onun stil danışmanı olarak tanınmıştı. Son yıllarda ise Galler Prensi ve Prensesi'nin kıdemli özel asistanı olarak görev yapıyordu.