Kate Middleton'ın 15 yıllık asistanı görevi bıraktı

Prenses Kate ve Prens William’ın uzun süredir birlikte çalıştığı Natasha Archer, 15 yılın ardından görevinden ayrılıyor.

Kate Middleton'ın 15 yıllık asistanı görevi bıraktı - 1

2010 yılında kraliyet ailesi kadrosuna kişisel asistan olarak katılan Natasha Archer’ın Kensington Sarayı’ndaki görevine veda ettiği bildirildi. 37 yaşındaki Archer, yıllar içinde Prenses Kate’in ekibinde kilit bir rol üstlenmiş ve zamanla onun stil danışmanı olarak tanınmıştı. Son yıllarda ise Galler Prensi ve Prensesi'nin kıdemli özel asistanı olarak görev yapıyordu.


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Kate Middleton'ın 15 yıllık asistanı görevi bıraktı - 2

Modaya olan güçlü ilgisiyle tanınan Archer, Prenses Kate’in Avustralya ve Yeni Zelanda gibi önemli resmi turlarında giyeceği kıyafetleri özenle seçerek dikkat çeken bir stil oluşturmasına yardımcı oldu. Kate’in Alexander McQueen ve Jenny Packham gibi İngiliz tasarımcılara yönelmesinde büyük rol oynadı. “Kate Middleton Etkisi” olarak anılan bu moda dalgası, Prenses’in giydiği kıyafetlerin kısa sürede tükenmesine neden oluyordu.

Kate Middleton'ın 15 yıllık asistanı görevi bıraktı - 3

2017 yılında Getty Images'ın kraliyet fotoğrafçısı Chris Jackson ile evlenen Archer, iki çocuk sahibi oldu. 2022 yılında terfi ederek, görevine kıdemli özel yürütme asistanı olarak devam etti.

Kate Middleton'ın 15 yıllık asistanı görevi bıraktı - 4

Kensington Sarayı'ndan Natasha Archer'ın ayrılığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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