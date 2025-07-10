Kate Middleton'ın 15 yıllık asistanı görevi bıraktı

Modaya olan güçlü ilgisiyle tanınan Archer, Prenses Kate’in Avustralya ve Yeni Zelanda gibi önemli resmi turlarında giyeceği kıyafetleri özenle seçerek dikkat çeken bir stil oluşturmasına yardımcı oldu. Kate’in Alexander McQueen ve Jenny Packham gibi İngiliz tasarımcılara yönelmesinde büyük rol oynadı. “Kate Middleton Etkisi” olarak anılan bu moda dalgası, Prenses’in giydiği kıyafetlerin kısa sürede tükenmesine neden oluyordu.