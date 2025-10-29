Kategori 5 dehşeti: Yılın en güçlü kasırgası Jamaika'yı yerle bir etti
Yılın en güçlü fırtınası olarak tarihe geçen Melissa Kasırgası, saatte 295 kilometreye ulaşan rüzgarlarla Jamaika’yı vurdu. Ülke genelinde sel, toprak kayması ve büyük yıkım yaşanıyor.
Karayipler’i vuran Melissa Kasırgası, Jamaika’nın güneybatısını adeta haritadan sildi.
Kategori 5 seviyesindeki fırtına, 295 kilometre/saat hızla esen rüzgarlarla evlerin çatılarını uçurdu, yolları dev kayalar kapladı ve birçok bölgede elektrik kesintilerine yol açtı.