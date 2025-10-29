Kategori 5 dehşeti: Yılın en güçlü kasırgası Jamaika'yı yerle bir etti

Yılın en güçlü fırtınası olarak tarihe geçen Melissa Kasırgası, saatte 295 kilometreye ulaşan rüzgarlarla Jamaika’yı vurdu. Ülke genelinde sel, toprak kayması ve büyük yıkım yaşanıyor.

Karayipler’i vuran Melissa Kasırgası, Jamaika’nın güneybatısını adeta haritadan sildi.

Kategori 5 seviyesindeki fırtına, 295 kilometre/saat hızla esen rüzgarlarla evlerin çatılarını uçurdu, yolları dev kayalar kapladı ve birçok bölgede elektrik kesintilerine yol açtı.

"HİÇBİR ALTYAPI BU ŞİDDETE DAYANAMAZ"

Başbakan Andrew Holness, “Ülkemizde Kategori 5 düzeyinde bir fırtınaya dayanabilecek hiçbir altyapı yok. Asıl mesele artık ne kadar hızlı toparlanabileceğimiz” dedi.

Jamaika Afet Risk Yönetimi Konseyi Başkan Yardımcısı Desmond McKenzie, özellikle ülkenin güneybatısındaki St. Elizabeth bölgesinin “tamamen su altında” olduğunu söyledi.

Black River kasabasında en az üç ailenin evlerinde mahsur kaldığı, kurtarma ekiplerinin ise aşırı hava koşulları nedeniyle bölgeye ulaşamadığı belirtildi.

ELEKTRİK KESİNTİSİ VE UÇAN ÇATILAR

Yaklaşık 540 bin hane, ülkenin yüzde 77’si, elektriksiz kaldı.

Toprak kaymaları ve devrilen ağaçlar, ulaşımı neredeyse imkansız hale getirdi.

Dört hastanenin hasar gördüğü, bunlardan birinin elektriğinin kesilmesi üzerine 75 hastanın tahliye edildiği açıklandı.

"GÜRÜLTÜ HİÇ BİTMİYOR"

Portmore’da fırtınayı büyükannesiyle birlikte atlatmaya çalışan Mercy Corps yetkilisi Colin Bogle, “Gürültü hiç bitmiyor. İnsanlar sadece hayatta kalmaya çalışıyor” dedi.

15 yaşındaki Gavin Fuller ise merakına yenik düştüğünü anlattı: “Rüzgar ulurken dünya sanki dağılıyor gibiydi. Böylesine güçlü bir şeyin ortasında durmanın nasıl bir his olduğunu bilmek istedim.”

REKOR KIRAN BASINÇ VE RÜZGARLAR

ABD Ulusal Kasırga Merkezi’ne göre Melissa, 892 milibar basınçla 1935’teki Labor Day Kasırgası’yla eşit seviyeye ulaşarak Atlantik tarihinde karaya en güçlü iniş yapan fırtınalardan biri oldu.

Rüzgar hızı bakımından da 1935’teki kasırga ve 2019’daki Dorian ile aynı seviyeye çıktı.

Kasırga akşam saatlerinde Jamaika kıyılarını terk ederken, hala Kategori 4 şiddetinde seyrediyor ve Küba’nın doğusuna doğru ilerliyor.

Uzmanlar, kuzey Jamaika kıyılarında gece boyunca 4 metreyi bulabilecek ölümcül dalgalar bekliyor.

YEDİ ÖLÜ, BİNLERCE KİŞİ SIĞINAKTA

Şimdiye kadar Jamaika’da üç, Haiti’de üç ve Dominik Cumhuriyeti’nde bir kişi olmak üzere toplam yedi kişi yaşamını yitirdi. Ada genelinde 15 binden fazla kişi sığınaklarda bulunuyor.

BM ajansları ve yardım kuruluşları, gıda ve tıbbi malzemeleri bölgeye ulaştırmak için bekliyor.

Hükümet, havalimanlarını perşembe günü yeniden açmayı hedefliyor.

