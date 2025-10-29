Kategori 5 dehşeti: Yılın en güçlü kasırgası Jamaika'yı yerle bir etti

YEDİ ÖLÜ, BİNLERCE KİŞİ SIĞINAKTA

Şimdiye kadar Jamaika’da üç, Haiti’de üç ve Dominik Cumhuriyeti’nde bir kişi olmak üzere toplam yedi kişi yaşamını yitirdi. Ada genelinde 15 binden fazla kişi sığınaklarda bulunuyor.

BM ajansları ve yardım kuruluşları, gıda ve tıbbi malzemeleri bölgeye ulaştırmak için bekliyor.

Hükümet, havalimanlarını perşembe günü yeniden açmayı hedefliyor.