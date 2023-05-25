Katil balina Gladis intikam peşinde: Şimdiden 3 tekneyi batırdı

Dişi orka Gladis’in saldırıları şimdiden yakınlardaki katil balinalar tarafından taklit ediliyor. Balinalar, Gladis’ten gemilere nasıl çarpacaklarını öğreniyor.
Katil balinalardan altısı, Cebelitarık Boğazı’nda giden Bavyera’nın gövdesine çarptı. Geminin kaptanı Greg Blackburn, balinaları gördüğünde zorlu bir deneyim yaşayacaklarını anladığını belirtti.
Balinalar bir süre sonra saldırmayı kestiler fakat gemide oldukça büyük bir hasar bıraktılar.
Başka bir saldırı ise İspanya kıyılarında üç orka tarafından gerçekleştirildi. Katil balinalar, bir yelkenlinin dümenini delerek batırdılar. Geminin kaptanı Werner Schaufelberger, balinalardan iki tanesinin, en büyük balinanın saldırı taktiğini taklit ederek saldırdıklarını belirtti.
Birbirlerinden öğrenmeye yatkın olan orkaların gemilere ve teknelere yaptığı saldırılar son dönemlerde oldukça arttı. Orkalar sıklıkla gemilere arkadan yaklaşıp, dümene saldırarak gemileri durduruyorlar.