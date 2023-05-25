Katil balina Gladis intikam peşinde: Şimdiden 3 tekneyi batırdı

Başka bir saldırı ise İspanya kıyılarında üç orka tarafından gerçekleştirildi. Katil balinalar, bir yelkenlinin dümenini delerek batırdılar. Geminin kaptanı Werner Schaufelberger, balinalardan iki tanesinin, en büyük balinanın saldırı taktiğini taklit ederek saldırdıklarını belirtti.