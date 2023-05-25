Katil balina Gladis intikam peşinde: Şimdiden 3 tekneyi batırdı

İntikam peşinde olan katil balina Gladis, orka çetelerine teknelere saldırmayı öğretiyor. Gladis şimdiden, Cebelitarık’ta 3 tekneyi batırdı. Araştırmacılara göre dişi orka Gladis, bir çarpışma sonrası ya da yasa dışı balık ağlarına yakalanarak yaşadığı tramvalardan sonra, intikam almaya çalışıyor.

Katil balina Gladis intikam peşinde: Şimdiden 3 tekneyi batırdı - 1

Dişi orka Gladis’in saldırıları şimdiden yakınlardaki katil balinalar tarafından taklit ediliyor. Balinalar, Gladis’ten gemilere nasıl çarpacaklarını öğreniyor.

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Katil balina Gladis intikam peşinde: Şimdiden 3 tekneyi batırdı - 2

Katil balinalardan altısı, Cebelitarık Boğazı’nda giden Bavyera’nın gövdesine çarptı. Geminin kaptanı Greg Blackburn, balinaları gördüğünde zorlu bir deneyim yaşayacaklarını anladığını belirtti.

Katil balina Gladis intikam peşinde: Şimdiden 3 tekneyi batırdı - 3

Balinalar bir süre sonra saldırmayı kestiler fakat gemide oldukça büyük bir hasar bıraktılar.

Katil balina Gladis intikam peşinde: Şimdiden 3 tekneyi batırdı - 4

Başka bir saldırı ise İspanya kıyılarında üç orka tarafından gerçekleştirildi. Katil balinalar, bir yelkenlinin dümenini delerek batırdılar. Geminin kaptanı Werner Schaufelberger, balinalardan iki tanesinin, en büyük balinanın saldırı taktiğini taklit ederek saldırdıklarını belirtti. 

Katil balina Gladis intikam peşinde: Şimdiden 3 tekneyi batırdı - 5

Birbirlerinden öğrenmeye yatkın olan orkaların gemilere ve teknelere yaptığı saldırılar son dönemlerde oldukça arttı. Orkalar sıklıkla gemilere arkadan yaklaşıp, dümene saldırarak gemileri durduruyorlar.

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