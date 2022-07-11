İngiltere’nin başkenti Londra’da, kana susamış "katil martıların" su kanalları boyunca çaresiz güvercinlere saldırdığı ve gagalayarak onları öldürdüğü görüldü. Bölge sakinleri, Covid-19 karantinalarından bu yana canlıyken diğer kuşları öldüren ve yiyen martıların arttığını söyledi. İngiltere’nin başkenti Londra’da geçtiğimiz iki yıl boyunca ilan edilen corona virüs karantinaları nedeniyle, martıların yiyecek kaynakları azaldı. Durum böyle olunca martılar, diğer kuşları ve fareleri avlamaya başladı. Londralılar, martıların güvercin sürülerini takip ederek, onları yemeye başlamadan önce kafalarını gagaladığını söyledi. Katil martıların, ayrıca kuşlarla yetinmediği ve fare gibi kemirgenleri de yediği belirtildi. Londra'nın kuzeyindeki Lisson Grove'da bir kanalın kenarında bir martının bir güvercini yerken görüldüğü bir video da sosyal medyada paylaşıldı. Aç martı avının gövdesini gagalarken, güvercin çaresizce kanatlarını çırparak saldırıdan kaçmaya çalıştığı görüldü. Olayın gerçekleştiği yere yakın bir yerde yaşayan bir adam The Mirror’a verdiği demeçte, "Onlara katil martılar diyoruz. Güvercinlerin arasına giriyorlar ve en zayıf l olanları seçip canlı canlı yiyorlar. Çok korkunç bir durum. Fareleri yediklerini bile gördüm" diye konuştu. Diğer taraftan, 2020 ve 2021'deki corona virüs karantinaları sırasında, İtalya’nın başkenti Roma'daki martıların da benzer davranışlar sergilediği görüldü. Sokaklarda insan olmaması nedeniyle yiyecek artıkları bulamayan martılar fareleri, güvercinleri ve diğer küçük kuşları avlamaya başladı. Bilim insanları, martıların güvercin ve sıçanların yanı sıra kırlangıçları, kara kuşları ve Tiber nehrinden balıkları yakaladığını gördüğünde, İtalya’nın başkenti sadece iki aydır kilitliydi.\nÖte yandan uzmanların bildirdiğine göre güvercin ve fare yemek, martılar için yeni bir beslenme tarzı değil. Daha önce bir hayvanı canlı canlı yemek yerine, ölü hayvanları tüketiyorlardı. Ancak, pandemi nedeniyle ilan edilen karantinlar bitmesine rağmen yoğun şehir sokaklarında martıların hala diğer kuşlarla ziyafet çekmeye devam etmesi endişe yaratıyor. Londra'da yaşayan farklı bir kişi daha The Mirror’a "Muhtemelen karantina nedeniyle yiyecek eksikliği onları buna sürükledi. Bu yamyam martılar da ürkütücü oyunlar oynamayı severler. Martıların her gün güvercinleri öldürüp yediğini görüyorum. Covid-19 öncesi bu davranışı kimse görmedi ama şimdi olağan bir durum. Kanalın bu bölümünde altı yıldır yaşıyorum ve daha önce hiç görmemiştim. Bu davranışa tanık olan kiralık teknelerde iki turist aile vardı ve ciddi şekilde travma geçirmiş görünüyorlardı” açıklamasını yaptı.