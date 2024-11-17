Katil robotlar Ukrayna semalarında: Savaşın seyri değişir mi?

ON BİNLERCE ROBOT SAVAŞA HAZIR

Ucuz bilgisayarların daha önce yalnızca çok daha pahalı ekipmanlarda bulunan yetenekleri kopyalayan kompakt sistemlere başarılı bir şekilde entegre edilmesi bu değişimi mümkün kılıyor.

Kiev, Auterion'un Skynode olarak bilinen ve önümüzdeki yılın başlarında savaş alanında kullanılacak on binlerce minyatür robotunu teslim almaya hazırlanıyor.

Ukrayna'nın önde gelen drone girişimlerinden Vyriy Drone da bu aydan itibaren birkaç bin otomatik pilotlu drone üreteceğini söyledi. Diğer şirketler de üretim hızını yükseltiyor.