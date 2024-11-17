Katil robotlar Ukrayna semalarında: Savaşın seyri değişir mi?
Kiev'in insansız hava aracı (İHA) tedarikçileri, ucuz ve elektronik olarak engellenemeyen bilgisayar güdümlü İHA'ların üretimini artırıyor. Bu da demek oluyor ki "katil robotlar" yakında Ukrayna semalarını doldurmaya başlayacak. Rusya'nın dörtte biri büyüklüğünde bir nüfusa sahip olan Ukrayna, Rus tank ve piyade dalgalarını durdurabilmek için teknolojik üstünlüğünü korumaya muhtaç. Peki ya Ukrayna'nın kazanmak için büyük ölçüde teknolojiye ve hıza güvenen yeni katil robotları, savaşın seyrini nasıl etkiler?
TEKNOLOJİYE GÜVENEN SİSTEM
Katil robotlar Ukrayna savaş alanına ulaştı.
Ukrayna ordusu, üç yıldır devam eden savaşta bir süredir yüksek teknolojili İHA'lara güveniyor.
Bu tür saldırılar Ukrayna'nın Rusya'nın devasa ordusuna karşı bilgisayarları kullanma girişiminde büyük bir ilerlemeyi temsil ediyor.