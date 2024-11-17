Katil robotlar Ukrayna semalarında: Savaşın seyri değişir mi?

Kiev'in insansız hava aracı (İHA) tedarikçileri, ucuz ve elektronik olarak engellenemeyen bilgisayar güdümlü İHA'ların üretimini artırıyor. Bu da demek oluyor ki "katil robotlar" yakında Ukrayna semalarını doldurmaya başlayacak. Rusya'nın dörtte biri büyüklüğünde bir nüfusa sahip olan Ukrayna, Rus tank ve piyade dalgalarını durdurabilmek için teknolojik üstünlüğünü korumaya muhtaç. Peki ya Ukrayna'nın kazanmak için büyük ölçüde teknolojiye ve hıza güvenen yeni katil robotları, savaşın seyrini nasıl etkiler?

Katil robotlar Ukrayna semalarında: Savaşın seyri değişir mi? - 1

TEKNOLOJİYE GÜVENEN SİSTEM

Katil robotlar Ukrayna savaş alanına ulaştı.

Ukrayna ordusu, üç yıldır devam eden savaşta bir süredir yüksek teknolojili İHA'lara güveniyor.

Bu tür saldırılar Ukrayna'nın Rusya'nın devasa ordusuna karşı bilgisayarları kullanma girişiminde büyük bir ilerlemeyi temsil ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

Katil robotlar Ukrayna semalarında: Savaşın seyri değişir mi? - 2

Saldırıların çoğunu gerçekleştiren insansız hava araçları, ABD merkezli Auterion şirketi tarafından tasarlanan küçük bir yerleşik bilgisayar tarafından kontrol ediliyor.

Birçoğu Ukraynalı olan diğer bazı şirketler de benzer otopilot sistemlerini savaş alanında başarıyla test etti.

Katil robotlar Ukrayna semalarında: Savaşın seyri değişir mi? - 3

KATİL ROBOTLAR ÜRETİLİYOR

Şimdi daha da büyük bir atılım yaklaşıyor: seri üretim otomatik insansız hava araçları.

Ukrayna'nın insansız hava aracı tedarikçileri katil robot İHA'ların üretimini sadece prototip değil, endüstriyel ölçeğe yükseltiyor.

Katil robotlar Ukrayna semalarında: Savaşın seyri değişir mi? - 4

ON BİNLERCE ROBOT SAVAŞA HAZIR

Ucuz bilgisayarların daha önce yalnızca çok daha pahalı ekipmanlarda bulunan yetenekleri kopyalayan kompakt sistemlere başarılı bir şekilde entegre edilmesi bu değişimi mümkün kılıyor.

Kiev, Auterion'un Skynode olarak bilinen ve önümüzdeki yılın başlarında savaş alanında kullanılacak on binlerce minyatür robotunu teslim almaya hazırlanıyor.

Ukrayna'nın önde gelen drone girişimlerinden Vyriy Drone da bu aydan itibaren birkaç bin otomatik pilotlu drone üreteceğini söyledi. Diğer şirketler de üretim hızını yükseltiyor.

Katil robotlar Ukrayna semalarında: Savaşın seyri değişir mi? - 5

UKRAYNA TEKNOLOJİYE MUHTAÇ

Rusya'nın dörtte biri büyüklüğünde bir nüfusa sahip olan Ukrayna, Rus tank ve piyade dalgalarını durdurabilmek için teknolojik üstünlüğünü korumaya muhtaç.

Bilgisayar kontrollü insansız hava araçlarının kullanımı, hedeflerin belirlenmesinden vurulmasına kadar olan görevleri yerine getirmek için gereken insan sayısını önemli ölçüde azalttığı için umut verici.

YENİ TRUMP DÖNEMİ VE SAVAŞ FONU

Ayrıca daha pahalı füze ve top mermilerine ucuz bir alternatif sunarak, yeni Trump yönetiminin fonları kesmesi halinde Ukrayna'nın savunmasını sürdürmesine yardımcı olabilirler.

Katil robotlar Ukrayna semalarında: Savaşın seyri değişir mi? - 6

SAVAŞA İVME KAZANDIRABİLİR

Ukrayna'nın küçük patlayıcı droneları halihazırda cephe hattındaki saldırıların büyük çoğunu gerçekleştiriyor.

Otonom insansız hava araçlarının geniş ölçekli üretimi, bu araçların karşılaştığı en büyük engeli aşarak Ukrayna'nın Rusya'ya karşı mücadelesine ivme kazandırabilir: Rusya'nın elektronik engelleme sistemi.

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