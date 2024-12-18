Katil sincapların yükselişi: Kemirgenler etoburlaşıyor mu?
Şişkin yanaklarıyla sincaplar çoğu zaman sevimli hayvanlar olarak görünürler. Ancak yeni bir araştırma kemirgenleri bambaşka bir açıdan resmetti. Bilim insanları her yaştan ve cinsiyetten yer sincaplarının tarla faresi avladığını, yediğini ve rekabet ettiğini gözlemledi. Yeni görüntüler daha önce takılla beslenen sincapların evrimleşerek etobur hale geldiğini gösteriyor.
Bilim insanları, Kaliforniya'daki yer sincaplarının tarla farelerini avlayıp öldürdükten sonra yedikleri anların şoke edici görüntülerini yakaladı.