Katil sincapların yükselişi: Kemirgenler etoburlaşıyor mu?

Şişkin yanaklarıyla sincaplar çoğu zaman sevimli hayvanlar olarak görünürler. Ancak yeni bir araştırma kemirgenleri bambaşka bir açıdan resmetti. Bilim insanları her yaştan ve cinsiyetten yer sincaplarının tarla faresi avladığını, yediğini ve rekabet ettiğini gözlemledi. Yeni görüntüler daha önce takılla beslenen sincapların evrimleşerek etobur hale geldiğini gösteriyor.

Katil sincapların yükselişi: Kemirgenler etoburlaşıyor mu? - 1

Bilim insanları, Kaliforniya'daki yer sincaplarının tarla farelerini avlayıp öldürdükten sonra yedikleri anların şoke edici görüntülerini yakaladı.

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Katil sincapların yükselişi: Kemirgenler etoburlaşıyor mu? - 2

GRANOBUR MU ETOBUR MU?

Sincaplar şimdiye kadar tahılla beslenen "granobur" hayvanlar olarak kabul ediliyordu ancak yeni görüntüler sincapların evrimleşerek etobur hale geldiğini gösteriyor.

Katil sincapların yükselişi: Kemirgenler etoburlaşıyor mu? - 3

"ÖĞRENİLECEK ÇOK FAZLA ŞEY VAR"

Çalışmaya liderlik eden Wisconsin-Eau Claire Üniversitesi'nde biyoloji doçenti olan Doktor Jennifer E. Smith, "Bu şok ediciydi. Daha önce böyle bir davranış görmemiştik. Sincaplar insanların en aşina olduğu hayvanlardan biridir. Onları pencerelerimizin hemen dışında görüyoruz; onlarla düzenli olarak etkileşim halindeyiz. Ancak bilim dünyasında daha önce hiç karşılaşılmamış bir davranış, etrafımızdaki dünyanın doğal tarihi hakkında öğrenilecek çok daha fazla şey olduğunu gösteriyor." dedi.

Katil sincapların yükselişi: Kemirgenler etoburlaşıyor mu? - 4

Bilim insanları bu alışılmadık davranışı, Contra Costa Bölgesi'ndeki Briones Bölge Parkı'nda sincapları gözlemlerken fark etti.

Her yaştan ve cinsiyetten Kaliforniya yer sincaplarının tarla faresi avladığını, yediğini ve onun için rekabet ettiğini görmek onları hayrete düşürdü.

Yeni yeme davranışıyla ilgili pek çok soru ise hala cevapsız.

Katil sincapların yükselişi: Kemirgenler etoburlaşıyor mu? - 5
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