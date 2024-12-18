Katil sincapların yükselişi: Kemirgenler etoburlaşıyor mu?

Bilim insanları bu alışılmadık davranışı, Contra Costa Bölgesi'ndeki Briones Bölge Parkı'nda sincapları gözlemlerken fark etti.

Her yaştan ve cinsiyetten Kaliforniya yer sincaplarının tarla faresi avladığını, yediğini ve onun için rekabet ettiğini görmek onları hayrete düşürdü.

Yeni yeme davranışıyla ilgili pek çok soru ise hala cevapsız.