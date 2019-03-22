NTV

Katliam kurbanları anılıyor

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde bir hafta önce iki camiye düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenler anılıyor.

  • 1

    Saldırının ardından okunan ilk cuma ezanı ve cuma namazı ülke genelinde canlı yayınlandı.
  • 2

    Terör kurbanlarını anmak için binlerce kişi Al Noor Camisi yakınındaki Hagley Park'ta toplandı.
  • 3

    Anma programına Başbakan Jacinda Ardern de katıldı.
  • 4

    Ardern, saldırının ardından yaptığı açıklamada, ülke tarihinin en karanlık günlerinden birinin yaşandığını söylemiş ve Müslüman cemaate desteğe hazır olduğunu dile getirmişti.
  • 5

    Al Noor Camisi imamı Gamal Fouda, cuma hutbesinde, terörizmin rengi, dini ve ırkının olmadığını belirterek, ırkçı terörist saldırıların bir an önce durdurulması gerektiğini ifade etti.
  • 6

    Fouda, Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'e, Yeni Zelanda halkına ve kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.
  • 7

    Anma törenine katılan kadınlar dayanışma amacıyla başörtü taktı.
  • 8

    Başbakan Ardern, Müslümanlarla dayanışma için kadınlardan başörtü takmalarını istemişti.
  • 9

    Anma töreninde görevli bir kadın polis de Ardern'in bu çağrısına uyarak başörtüsü taktı.
  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin