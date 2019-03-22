Katliam kurbanları anılıyor

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde bir hafta önce iki camiye düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenler anılıyor.
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Saldırının ardından okunan ilk cuma ezanı ve cuma namazı ülke genelinde canlı yayınlandı.
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Terör kurbanlarını anmak için binlerce kişi Al Noor Camisi yakınındaki Hagley Park'ta toplandı.
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Anma programına Başbakan Jacinda Ardern de katıldı.
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Ardern, saldırının ardından yaptığı açıklamada, ülke tarihinin en karanlık günlerinden birinin yaşandığını söylemiş ve Müslüman cemaate desteğe hazır olduğunu dile getirmişti.
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Al Noor Camisi imamı Gamal Fouda, cuma hutbesinde, terörizmin rengi, dini ve ırkının olmadığını belirterek, ırkçı terörist saldırıların bir an önce durdurulması gerektiğini ifade etti.
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Fouda, Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'e, Yeni Zelanda halkına ve kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.
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Anma törenine katılan kadınlar dayanışma amacıyla başörtü taktı.
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Başbakan Ardern, Müslümanlarla dayanışma için kadınlardan başörtü takmalarını istemişti.
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Anma töreninde görevli bir kadın polis de Ardern'in bu çağrısına uyarak başörtüsü taktı.
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