Kaybolan denizaltıda 28 saatlik oksijen kaldı: İlk vurma sesi duyuldu
Okyanusun dibindeki Titanik enkazına turist götürürken kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları devam ediyor. ABD, Fransa ve Kanada arama kurtarma ekibi gönderdi. Denizaltıda yaklaşık 28 saatlik oksijenin kaldığı tahmin edilirken, ilk vurma sesinin duyulduğu açıklandı.
1912'de buz dağına çarparak batan Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken 18 Haziran'da kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları devam ediyor.