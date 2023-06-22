Kaybolan denizaltında kimler var? (Pakistan'ın en zengin ailelerinden Shahzada Dawood ve oğlu da içerisinde)
1912'de buz dağına çarparak batan Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltını arama çalışmaları sürüyor. Kayıp denizaltında 5 kişi var. Pakistan'ın en zengin ailelerinden Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman'ın da bu 5 kişi içerisinde yer aldığı öğrenildi.
Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltı araçlarından biri, 19 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu. ABD ve Fransa'dan da kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarına destek için ekipler seferber edildi.