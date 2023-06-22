Kaybolan denizaltında kimler var? (Pakistan'ın en zengin ailelerinden Shahzada Dawood ve oğlu da içerisinde)

Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltı araçlarından biri, 19 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu. ABD ve Fransa'dan da kaybolan denizaltıyı arama çalışmalarına destek için ekipler seferber edildi.