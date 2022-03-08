Kayıp fotoğraflar tarihi değiştirdi: En eski mumyalama işlemi 8 bin yıl önce Portekiz'de yapıldı

MUMYALAMA NEDİR?

Diğer taraftan, bilim insanları, Portekiz’de bulunan insan kalıntılarına ait yumuşak dokunun eriyip iskeletleştiğini ve bu durumun onların korunmadığını gösterdiğini açıkladı. Teknik olarak mumya, ölü bir insan veya yumuşak dokuları ve organları korunmuş bir hayvana deniliyor. Dünya çapında günümüze kalan mumyaların çoğu Sado Vadisi’ndekilerden daha yeni ve birkaç yüz yıl ile 4 bin yıl arasında tarihleniyor.