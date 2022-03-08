Kayıp fotoğraflar tarihi değiştirdi: En eski mumyalama işlemi 8 bin yıl önce Portekiz'de yapıldı

Uluslararası bir araştırma ekibinin çalışması tarihin en eski mumyalarının 8 bin yıl önce Portekiz'deki Sado Vadisi'nde gömüldüğünü ortaya çıkardı. Bilim insanları, 1960'larda çekilen ve ardından kaybolan kayıp kazı fotoğraflarının yeniden ortaya çıkmasıyla keşfi gerçekleştirdi. Daha önce, dünyadaki en eski mumyalarının Şili'nin kuzeyinde bulunan ve 7 bin yıl öncesine tarihlenen Chinchorro mumyaları olduğunu düşünülüyordu.

Haberler - ntv.com.tr 08.03.2022 - 16:26 | Son Güncelleme : 08.03.2022 - 16:54

Kayıp fotoğraflar tarihi değiştirdi: En eski mumyalama işlemi 8 bin yıl önce Portekiz'de yapıldı - 1

Yeni bir çalışma, Portekiz'de ortaya çıkarılan insan kalıntılarının 8 bin yıl öncesine ait olduğunu ve mumyalamanın tarihteki ilk örnekleri olduğunu gösterdi.

Kayıp fotoğraflar tarihi değiştirdi: En eski mumyalama işlemi 8 bin yıl önce Portekiz'de yapıldı - 2

İsveç'teki Uppsala Üniversitesi ve Linnaeus Üniversitesi ile Portekiz'deki Lizbon Üniversitesi'ndeki arkeologlar, 1960'ların başında Portekiz'in Sado Vadisi'nde keşfedilen 13 insanın iskelet kalıntılarının fotoğraflarını inceledi. 

Kayıp fotoğraflar tarihi değiştirdi: En eski mumyalama işlemi 8 bin yıl önce Portekiz'de yapıldı - 3

Ardından cesetlerin gömüldüğü konumları yeniden oluşturdular ve 8 bin yıllık ölüm ritüelleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalıştılar.

Kayıp fotoğraflar tarihi değiştirdi: En eski mumyalama işlemi 8 bin yıl önce Portekiz'de yapıldı - 4

Yapılan değerlendirmeler, bazı insanların vücutlarının dizlerinden bükülmüş ya da elleri gögüslerine kapatılmış bir şekilde gömüldüğünü gösterdi. Uzmanlar, bu durumun bazı cesetlerin gömülmeden önce mumyalanmış olabileceğine işaret ettiğini açıkladı. 

Kayıp fotoğraflar tarihi değiştirdi: En eski mumyalama işlemi 8 bin yıl önce Portekiz'de yapıldı - 5

CHINCHORRO MUMYALARININ TARİHİN EN ESKİSİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYORDU

Şili'nin kuzeyinde bulunan ve  geçmişi 7 bin  yıl öncesine dayanan Chinchorro mumyaları, insanlar tarafından bilinçli olarak korunan dünyanın en eski mumyaları olarak kabul ediliyor.  Ayrıca, eski Mısırlıların 5 bin 700 yıl öncesinde mumyalama yaptığı biliniyor.

Kayıp fotoğraflar tarihi değiştirdi: En eski mumyalama işlemi 8 bin yıl önce Portekiz'de yapıldı - 6

Ancak yeni araştırma bilinen en eski mumyalama uygulamalarının Sado Vadisi'nde olduğunu gösterdi.  

Kayıp fotoğraflar tarihi değiştirdi: En eski mumyalama işlemi 8 bin yıl önce Portekiz'de yapıldı - 7

MUMYALAMA NEDİR?

Diğer taraftan, bilim insanları, Portekiz’de bulunan insan kalıntılarına ait yumuşak dokunun eriyip iskeletleştiğini ve bu durumun onların korunmadığını gösterdiğini açıkladı. Teknik olarak mumya, ölü bir insan veya yumuşak dokuları ve organları korunmuş bir hayvana deniliyor.  çapında günümüze kalan mumyaların çoğu Sado Vadisi’ndekilerden daha yeni ve  birkaç yüz yıl ile 4 bin yıl arasında tarihleniyor. 

Kayıp fotoğraflar tarihi değiştirdi: En eski mumyalama işlemi 8 bin yıl önce Portekiz'de yapıldı - 8

KAYIP KAZI FOTOĞRAFLARI YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

European Journal of Archaeology'de adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında Portekizli arkeolog Manuel Farinha dos Santos'un 1960 ve 1962’de çektiği kazı fotoğrafları incelendi.

Kayıp fotoğraflar tarihi değiştirdi: En eski mumyalama işlemi 8 bin yıl önce Portekiz'de yapıldı - 9

Çalışmanın yazarları şunları kaydetti:  “Birkaç yıl önce, Portekiz'in güneybatısındaki Sado Vadisi'ndeki iki Mezolitik mezar alanının kazısına ait kaybolan üç rulo film yeniden ortaya çıktı.

Kayıp fotoğraflar tarihi değiştirdi: En eski mumyalama işlemi 8 bin yıl önce Portekiz'de yapıldı - 10

Her iki sit alanı da  Arapouco ve Poças de S. Bento, 1960'larda ve daha yakın zamanda 1980'lerde ve 2010'larda kazıldı. Ardından insan mezarlarının çoğu incelendi ve çeşitli araştırmalar yayınlandı. Ancak 1960 ve 1962'de kazılan mezarların fotoğrafları eksikti. Bu fotoğrafların yeniden keşfi, tarih öncesi cebaze uygulamalarına dair bilgimizi artırmak için eşsiz bir fırsat sağladı.”

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