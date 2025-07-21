Kayıp gençten 20 yıldır haber alınamıyor: Bulana 250 bin dolar ödül

Avustralya'nın Sidney şehrinde yaşayan Simon Knight, 21 Temmuz 2005 sabahı en son Crown Street’teki bir otelde görülmüştü. O gün, çalıştığı kafeye gitmemesi üzerine 32 yaşındaki adam için kayıp ihbarı yapıldı. Ancak genç adamın kayboluşuna dair dedektiflerin elinde çok az ipucu vardı.

Simon için yapılan geniş çaplı aramalara ve yıllar süren soruşturmalara rağmen herhangi bir iz bulunamadı. 2015 yılında gerçekleştirilen ikinci adli soruşturmada, Simon’ın büyük olasılıkla hayatını kaybettiği sonucuna varıldı. Ancak ne bedeni bulundu ne de kayboluşuna ilişkin net bir bilgi elde edilebildi.



