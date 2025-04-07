Kayıp kardeşini "cehennem"deki fotoğrafta fark etti: Boynundaki dövmeden tanıdı

"YERYÜZÜNDEKİ CEHENNEME" GÖNDERİLDİ

Ancak şu anda Trump yönetimi tarafından gönderildiği El Salvador'da bulunan ve "yeryüzündeki cehennem" olarak bilinen hapishanede tutuklu.

Beyaz Saray onun bir çete üyesi olduğunu iddia ediyor ancak bu iddiayı destekleyecek bir kanıt bulunmuyor.