Kayıp kardeşini "cehennem"deki fotoğrafta fark etti: Boynundaki dövmeden tanıdı
ABD'nin göçmen avı tüm hızıyla devam ediyor. El Salvador'daki kötü şöhretli hapishaneye gönderilen göçmenlerden birinin kardeşi, tek suçunun Venezuelalı olmak ve dövme yaptırmak olduğunu ileri sürdü. Genç adam, kardeşinin El Salvador'a gönderilenler arasında olduğunu, elleri ve ayakları kelepçeli bir grup mahkumun fotoğrafından öğrendi. Dünya basınında büyük ses getiren fotoğraflardan birinde gördüğü kardeşini, boynundaki sinek kuşu dövmesinden tanıdı.
ABD'YE YASAL YOLLARDAN GİRMİŞTİ
Arturo Suarez isimli göçmen, beş hafta öncesine kadar profesyonel bir şarkıcıydı. Sığınma talebinin işleme alınmasını beklerken Amerika Birleşik Devletleri'nde sahne alıyordu.
Aslen Venezuelalı olan bu kişi, ABD'ye yasal yollardan girmişti.