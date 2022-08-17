Kayıp köpek 2 ay sonra mağaradan çıktı: Su içerek hayatta kaldı

Haberler - AP - NTV Haber 17.08.2022 - 16:44 | Son Güncelleme : 17.08.2022 - 17:26
ABD’nin Missouri eyaletinde Jeff Bohnert’in kaniş cinsi köpeği Abby, 9 Haziran'da kayıplara karıştı. Bohnert köpeğini bulabilmek için sosyal medyada kayıp ilanı verdi ve polisle iletişime geçti.
Yaklaşık 60 gün sonra 6 ağustos'ta bir grup, keşif için Berome Moore mağarasına girdi ve Abby'i mağaranın içinde buldu.
Mağara girişine 150 metre mesafede bulunan 13 yaşındaki köpeğin, özellikle dar geçitlerden ve dik yokuştan geçemeyecek kadar halsiz olduğu görüldü.
Gruptaki bir kişi spor çantası ve battaniye yardımıyla Abbby'i mağaradan çıkarmayı başardı. Ardından yakınlardaki evlerin kapısını çalan grup Abby'nin sahibinin komşusuna ulaştı.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Bohnert, "Onu bir buçuk saatin sonunda çıkarabildiler. ilk bulduklarında hareket etmiyor öylece oturuyormuş. Getirdikleri havluya doğru hemen yürümüş. Sanırım ona yardım etmek için orada olduklarını biliyordu" diye konuştu.
Diğer taraftan, 2 ay mağarada hayatta kalmayı başaran köpeğin oldukça zayıfladığı görüldü.
"İlk başta kuyruğunu sallamıyor ya da havlamıyordu. Enerjisinin geri gelmesi yaklaşık 3-4 günü buldu. Şimdi yeniden havlamaya çalışıyor. Sesi biraz kısık. Sanırım birinin dikkatini çekebilmek için çok fazla havladı" diyen Bohnert, köpeğinin mağarada su içerek hayatta kaldığını düşündüğünü aktardı.