Kayıp köpek 2 ay sonra mağaradan çıktı: Su içerek hayatta kaldı

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Bohnert, "Onu bir buçuk saatin sonunda çıkarabildiler. ilk bulduklarında hareket etmiyor öylece oturuyormuş. Getirdikleri havluya doğru hemen yürümüş. Sanırım ona yardım etmek için orada olduklarını biliyordu" diye konuştu.