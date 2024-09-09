Kayıp nesil korkusu: Gazze'de eğitim yılı tüm okullar kapalı başladı

YÜZ BİNLERCE ÇOCUK EĞİTİM ALAMIYOR

Eğitim bakanlığı, okula kayıtlı olan ve dersleri kaçıracak olan 625 bin Gazzeli'ye ek olarak, altı yaşındaki 58 bin çocuğun daha bu yıl birinci sınıfa başlamak için kayıt yaptırmış olması gerektiğini söyledi.

UNRWA geçtiğimiz ay 45 barınağında eğitime dönüş programı başlatmış, öğretmenler çocukların ruh sağlığına yardımcı olmak için oyunlar, drama, sanat, müzik ve spor aktiviteleri düzenlemişti.