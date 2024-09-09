Kayıp nesil korkusu: Gazze'de eğitim yılı tüm okullar kapalı başladı
Gazze Şeridi'nde 11 aydır devam eden savaş en çok da çocukları etkiledi. Eğitim yılı tüm okulların kapalı olduğu kentte büyük bir sessizliği beraberinde getirdi. Bölgedeki eğitim bakanlığı, 635 bin Gazzeli çocuğun derslerini kaçıracağını ve 58 bin çocuğun birinci sınıfa başlaması gerektiğini açıkladı. Yardım kuruluşları, zaman geçtikçe çocuk yaşta evlilik ve çocuk işçiliği gibi istismarların artacağından ve Gazzeli çocukların kayıp bir nesil olmaya daha yatkın hale geleceğinden endişe ediyor.
TÜM OKULLAR KAPALI
Filistin topraklarında yeni eğitim-öğretim yılı bugün resmen başladı.
Gazze'de ise 11 aydır devam eden savaş nedeniyle tüm okullar kapandı ve ateşkese dair hiçbir işaret yok.
Filistin topraklarına yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanlara evlerini terk etmeleri yönünde yeni tahliye emirleri verdiğini duyurdu.