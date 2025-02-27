Kayıplara karışmışlardı: Kuzey Kore'den Rusya’ya can suyu!

Güney Kore istihbaratı, Kuzey Kore'nin Rusya'ya yeni askerler gönderdiğini ve bazılarını Kursk'taki sıcak cephe hattına yeniden konuşlandırdığını açıkladı. Ukrayna, bir süredir ortalıkta görünmeyen Kuzey Koreli askerlerin, ağır kayıpların ardından geri çekildiğini açıklamıştı. Seul istihbaratı, şu anda kaç askerin Rus ordusuna katııldığını öğrenmeye çalışıyor.

Kayıplara karışmışlardı: Kuzey Kore'den Rusya’ya can suyu! - 1

Seul casusluk ajansı, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya'ya daha fazla asker gönderdiğini ve bazılarını Kursk'taki cephe hattına yeniden konuşlandırdığını duyurdu.

Güney Kore ve Batılı istihbarat örgütleri, Kuzey Kore'den 10 binden fazla askerin geçen yıl Ukrayna'nın Kursk sınır bölgesine yönelik şok saldırısına karşı savaşmak üzere Rusya'ya gönderildiğini açıklamıştı.

Bu ayın başlarında Seul, daha önce Kursk cephe hattında Rus ordusunun yanında savaşan Kuzey Koreli askerlerin ocak ayı ortasından bu yana çatışmaya girmediğini bildirmişti.

Ukrayna da ağır kayıpların ardından askerlerin geri çekildiğini açıklamıştı.

DÜNYA HABERLERİ

Kayıplara karışmışlardı: Kuzey Kore'den Rusya’ya can suyu! - 2

"KESİN ÖLÇEK DEĞERLENDİRİLİYOR"

Seul Ulusal İstihbarat Teşkilatı'ndan bir yetkili, askerlerin Kursk bölgesine “yeniden konuşlandırıldığını” söyledi.

Yetkili, bunun yanı sıra, bazı ek birlik konuşlandırmalarının gerçekleşmiş gibi göründüğünü de belirtti ve “Kesin ölçek hala değerlendiriliyor” dedi.

İki taraftan da henüz açıklama gelmedi. Ancak iki ülke, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl nükleer silahlara sahip Kuzey'e yaptığı ziyaret sırasında karşılıklı savunma maddesini de içeren bir anlaşma imzalamıştı.

Kayıplara karışmışlardı: Kuzey Kore'den Rusya’ya can suyu! - 3

"ORDUYA KATILAN HERKES ÖLDÜ"

Ukrayna daha önce yaptığı açıklamada, Kursk'ta çok sayıda Kuzey Koreli askeri yakaladığını ya da öldürdüğünü belirtti.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusu tarafından ele geçirilen Kuzey Koreli esirlerin sorgu görüntülerini paylaştı.

Bu ay Seul'de yayınlanan Chosun Ilbo gazetesi de cephe hattındaki “acımasız” çatışmaları anlatan bir Kuzey Koreli askerle yapılan röportajı yayınladı.

Gözle görülür şekilde yaralı olan asker gazeteye, Kuzey Koreli asker arkadaşlarının birçoğunun insansız hava araçları ve topçu ateşiyle öldürüldüğünü söyledi. “Benimle birlikte orduya katılan herkes öldü” dedi.

Kayıplara karışmışlardı: Kuzey Kore'den Rusya’ya can suyu! - 4

MODERN SAVAŞ DENEYİMİ KAZANIYORLAR

Kuzey Kore devlet medyası dün, Devlet Başkanı Kim Jong Un’un büyük bir askeri akademiyi ziyaret ettiğini ve askerleri “modern savaşın gerçek deneyimlerinden” yararlanmaya çağırdığını bildirdi.

Kayıplara karışmışlardı: Kuzey Kore'den Rusya’ya can suyu! - 5
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