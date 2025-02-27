Kayıplara karışmışlardı: Kuzey Kore'den Rusya’ya can suyu!
Güney Kore istihbaratı, Kuzey Kore'nin Rusya'ya yeni askerler gönderdiğini ve bazılarını Kursk'taki sıcak cephe hattına yeniden konuşlandırdığını açıkladı. Ukrayna, bir süredir ortalıkta görünmeyen Kuzey Koreli askerlerin, ağır kayıpların ardından geri çekildiğini açıklamıştı. Seul istihbaratı, şu anda kaç askerin Rus ordusuna katııldığını öğrenmeye çalışıyor.
Seul casusluk ajansı, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya'ya daha fazla asker gönderdiğini ve bazılarını Kursk'taki cephe hattına yeniden konuşlandırdığını duyurdu.
Güney Kore ve Batılı istihbarat örgütleri, Kuzey Kore'den 10 binden fazla askerin geçen yıl Ukrayna'nın Kursk sınır bölgesine yönelik şok saldırısına karşı savaşmak üzere Rusya'ya gönderildiğini açıklamıştı.
Bu ayın başlarında Seul, daha önce Kursk cephe hattında Rus ordusunun yanında savaşan Kuzey Koreli askerlerin ocak ayı ortasından bu yana çatışmaya girmediğini bildirmişti.
Ukrayna da ağır kayıpların ardından askerlerin geri çekildiğini açıklamıştı.