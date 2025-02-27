Kayıplara karışmışlardı: Kuzey Kore'den Rusya’ya can suyu!

"KESİN ÖLÇEK DEĞERLENDİRİLİYOR"

Seul Ulusal İstihbarat Teşkilatı'ndan bir yetkili, askerlerin Kursk bölgesine “yeniden konuşlandırıldığını” söyledi.

Yetkili, bunun yanı sıra, bazı ek birlik konuşlandırmalarının gerçekleşmiş gibi göründüğünü de belirtti ve “Kesin ölçek hala değerlendiriliyor” dedi.

İki taraftan da henüz açıklama gelmedi. Ancak iki ülke, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl nükleer silahlara sahip Kuzey'e yaptığı ziyaret sırasında karşılıklı savunma maddesini de içeren bir anlaşma imzalamıştı.