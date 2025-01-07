Kazakistan’da düşen Azerbaycan uçağının kara kutuları çözüldü
Kazakistan'ın Aktau kentinde iniş sırasında düşen Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının kara kutuları Brezilya’da çözüldü, veriler Kazakistan’a gönderildi. Kazanın nedenlerine ilişkin kilit bilgileri içeren kara kutular, kaza sırasında uçakta yaşananları aydınlatma sürecinde önemli rol oynayacak.
Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait Bakü-Grozni uçuşunu gerçekleştiren yolcu uçağının Aktau'da inişi sırasında düşmesi sonucu 38 kişi hayatını kaybetmişti.