Kazakistan’da düşen Azerbaycan uçağının kara kutuları çözüldü

Kazakistan'ın Aktau kentinde iniş sırasında düşen Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının kara kutuları Brezilya’da çözüldü, veriler Kazakistan’a gönderildi. Kazanın nedenlerine ilişkin kilit bilgileri içeren kara kutular, kaza sırasında uçakta yaşananları aydınlatma sürecinde önemli rol oynayacak.

Kazakistan’da düşen Azerbaycan uçağının kara kutuları çözüldü - 1

Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait Bakü-Grozni uçuşunu gerçekleştiren yolcu uçağının Aktau'da inişi sırasında düşmesi sonucu 38 kişi hayatını kaybetmişti.

DÜNYA HABERLERİ

Kazakistan’da düşen Azerbaycan uçağının kara kutuları çözüldü - 2

KİLİT BİLGİLER İÇERİYOR

Kazanın nedenlerine ilişkin kilit bilgileri içeren kara kutular Brezilya’nın başkenti Brasilia'da Brezilyalı havacılık araştırmacıları tarafından işletilen bir laboratuvarda incelendi.

Bu süreci Kazakistan, Rusya ve Azerbaycan'dan temsilcileri de takip etti.

Kazakistan’da düşen Azerbaycan uçağının kara kutuları çözüldü - 3

VERİLER YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİ

Brezilyalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Brezilya Hava Kuvvetleri'ne bağlı laboratuvarda gerçekleştirilen veri çıkarma işlemlerinin dün itibariyle tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada kara kutulardan elde edilen verilerin Kazakistanlı yetkililere teslim edildiği belirtildi.

Kazakistan’da düşen Azerbaycan uçağının kara kutuları çözüldü - 4

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan Havayolları'na ait 67 kişiyi taşıyan Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kentinde acil iniş yapmaya çalıştığı sırada düşmüştü.

Kazakistan’da düşen Azerbaycan uçağının kara kutuları çözüldü - 5

Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi ise sağ kurtulmuştu. Uçağın Grozni'ye yaklaştığında Rus hava savunma sistemi tarafından vurulduğu ifade edilmiş, bunun üzerine Aktau'ya yönlendirildiği belirtilmişti.

Kazakistan’da düşen Azerbaycan uçağının kara kutuları çözüldü - 6

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak, Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının düşmesine yol açan olayın Rus hava sahasında meydana gelmesi nedeniyle özür dilemişti.

Kazakistan’da düşen Azerbaycan uçağının kara kutuları çözüldü - 7

Kara kutuların Brezilya'ya gönderilme kararının AZAL uçağının Brezilya'da üretilmiş olması nedeniyle alındığı aktarılmıştı.

Kazakistan’da düşen Azerbaycan uçağının kara kutuları çözüldü - 8
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