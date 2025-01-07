Kazakistan’da düşen Azerbaycan uçağının kara kutuları çözüldü

KİLİT BİLGİLER İÇERİYOR

Kazanın nedenlerine ilişkin kilit bilgileri içeren kara kutular Brezilya’nın başkenti Brasilia'da Brezilyalı havacılık araştırmacıları tarafından işletilen bir laboratuvarda incelendi.

Bu süreci Kazakistan, Rusya ve Azerbaycan'dan temsilcileri de takip etti.