Kazakistan'da ilginç gelenek: Doğduğundan beri uzattığı saçları merasimle kesildi
Kazakistan'da 6 yaşındaki Müslim’in doğduğundan beri uzattığı saçı merasimle kesildi. Saç kesilmeden önce çocuğun büyük dedesi tarafından dua okundu, ardından aile büyükleri ile yakınları iyi dileklerini dile getirerek Müslim'in "aydar saçı"nı kesti.
Kazakistan’da doğduktan sonra erkek çocuklarını nazardan korumak için başının arka kısmında bırakıp ördükleri "aydar saç" geleneği kapsamında uzatılan 6 yaşındaki Müslim’in saçı, düzenlenen sünnet etkinliğinde kesildi.