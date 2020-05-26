Kazakistan’da kar leoparları karantinayı fırsat bilerek şehre indi

Biri erkek, biri dişi ve biri de yavru olan üç kar leoparının görüntüleri, tehlike altında türleri korumak için çalışan Kar Leoparı Vakfı tarafından Büyük Almatı Gölü yakınlarında kurulan bir hareket sensörü donanımlı kamera tuzağı ile yakalandı.