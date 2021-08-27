Kazakistan'da mühimmat deposu patladı: Yangın çıktı

Kazakistan'ın güneyindeki Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonrası yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

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Anadolu Ajansı 27.08.2021 - 06:33

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev ile İçişleri Bakanı Yuryi İlyin'in olay yerine ulaştıkları belirtildi.

2019'da ülkenin Arıs kenti yakınlarındaki askeri birlikte çıkan benzer olay sonrası mühendislik mühimmatının bir kısmının söz konusu askeri birliğin deposuna taşındığı kaydedilen açıklamada, "Askeri mühimmat deposunda devam eden yangının nedeni depoda saklanan TNT (trinitrotoluen) olabilir" ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı da askeri mühimmat deposundaki yangınla ilgili Kazakistan Ceza Kanunu'nun "çevreye tehlike arz eden silah ve nesnelerin kullanımında ihlal" maddesi uyarınca soruşturma açıldığını kaydetti.

Öte yandan patlama sonucu yaralanan 12'si askeri görevli 66 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu diğerlerinin ise hafif yaralandıkları bildirildi.

Patlamanın meydana geldiği bölgenin çevresindeki köylerden de tahliye edilen kişi sayısı 1200'e ulaştı. Tahliye edilen köyler polis ekiplerince güvenlik amaçlı çevrildi.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev yaptığı açıklamada, bölgede yangın söndürme faaliyetlerinin devam ettiğini ve tüm kurtarma ekiplerinin seferber edildiğini kaydetti.

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