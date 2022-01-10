Kazakistan'da protestolar sürerken Nazarbayev'in kızının İngiltere'ye kaçırdığı servet gündem oldu: Malikane ve özel jet satın aldı

PRENS ANDREW'UN EVİNİ SATIN ALDI

Geçen yıl İngiliz polisi, Nazarbayev'in kızı ve torununu Londra'da 80 milyon sterlin değerinde üç mülk satın almak için parayı nasıl bulduklarını detaylandırmaya zorlamak için Yüksek Mahkeme'nin açtığı bir davayı kaybetti.

Bu arada Nazarbayev’in damadı, 2007'de Prens Andrew'un eski evi olan Sunninghill Park için 15 milyon sterlin ödedi.