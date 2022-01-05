Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum)

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 05.01.2022 - 14:04 | Son Güncelleme : 05.01.2022 - 21:42
Kazakistan'da tansiyon düşmüyor. Hükümetin istifa etmesine rağmen olaylar sürüyor.
Ülkede yakıt fiyatlarına yüzde yüz zam getirilmesi ile başlayan olaylar hükümet protestolarına dönüştü.
geçtiği ifade edildi. Güvenlik güçleri kalabalığa ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.
Protestoların tüm ülkeye yayılması üzerine Kazakistan'ın tamamında olağanüstü hal ilan edildi. Polis ve protestocular arasında arbede yaşandı.
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, LPG fiyatlarını düşürme kararı aldı ancak bu da eylemcilerin öfkesini dindirmedi. Hükümet protestolar üzerine istifa etti.
Başbakan Askar Mamin'in yerine Başbakan Yardımcısı Alihan Smailov geçici hükümetin başına getirildi. Ülkede yakıt ve yiyecek fiyatlarına 6 ay boyunca devlet denetimi getirildi.
Protestocular, 32 yıl iktidarda kaldıktan sonra 2019'da cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılan Nursultan Nazarbayev'e karşı da sloganlar attılar.
81 yaşındaki Nazarbayev Güvenlik kurulu başkanı olarak geniş yetkileri elinde tutuyordu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Güvenlik kurulu başkanlığına kendisini getirdiğini açıkladı.
Başkentten ayrılmayacağını vurgulayan Tokayev güvenlik güçleri arasında da kayıplar olduğunu söyledi. "Protestoculara en sert karşılık verilecek" dedi.
Ülkede yaşananların ardından Ankara'dan itidal çağrısı geldi. Dışişleri Bakanlığının mesajında "Dost Kazakistan halkının sağduyusuna güveniyoruz. Kazakistan yönetiminin bu krizin üstesinden geleceğine inancımız tamdır" ifadeleri kullanıldı.
Olayların ardından Rusya'dan da bir açıklama yapıldı. "Kazakistan'ın yardım talebi olmadı" diyen Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Batı'ya Kazakistan'a "dış müdahale yapılmaması" uyarısında bulundu.