Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum)

Kazakistan'da yakıt fiyatlarındaki artış üzerine başlayan olaylar sürüyor. Hükümetin istifasına rağmen eylemlerini sürdüren protestocular, Almatı belediye binasını ateşe verdi. Olaylar sebebiyle ülkede Olağanüstü hal ilan edildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev protestoculara sert yanıt verileceğini söyledi.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 05.01.2022 - 14:04 | Son Güncelleme : 05.01.2022 - 21:42

Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 1

'da tansiyon düşmüyor. Hükümetin istifa etmesine rağmen olaylar sürüyor.

Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 2

Ülkede yakıt fiyatlarına yüzde yüz zam getirilmesi ile başlayan olaylar hükümet protestolarına dönüştü.

Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 3

geçtiği ifade edildi. Güvenlik güçleri kalabalığa ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. 

Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 4

Protestoların tüm ülkeye yayılması üzerine Kazakistan'ın tamamında olağanüstü hal ilan edildi. Polis ve protestocular arasında arbede yaşandı.

Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 5

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, LPG fiyatlarını düşürme kararı aldı ancak bu da eylemcilerin öfkesini dindirmedi. Hükümet protestolar üzerine istifa etti. 

Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 6

Başbakan Askar Mamin'in yerine Başbakan Yardımcısı Alihan Smailov geçici hükümetin başına getirildi. Ülkede yakıt ve yiyecek fiyatlarına 6 ay boyunca devlet denetimi getirildi.

Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 7

Protestocular, 32 yıl iktidarda kaldıktan sonra 2019'da cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılan Nursultan Nazarbayev'e karşı da sloganlar attılar.

Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 8

81 yaşındaki Nazarbayev Güvenlik kurulu başkanı olarak geniş yetkileri elinde tutuyordu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Güvenlik kurulu başkanlığına kendisini getirdiğini açıkladı. 

Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 9

Başkentten ayrılmayacağını vurgulayan Tokayev güvenlik güçleri arasında da kayıplar olduğunu söyledi. "Protestoculara en sert karşılık verilecek" dedi.

Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 10

Ülkede yaşananların ardından Ankara'dan itidal çağrısı geldi. Dışişleri Bakanlığının mesajında "Dost Kazakistan halkının sağduyusuna güveniyoruz. Kazakistan yönetiminin bu krizin üstesinden geleceğine inancımız tamdır" ifadeleri kullanıldı.

Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 11

Olayların ardından Rusya'dan da bir açıklama yapıldı. "Kazakistan'ın yardım talebi olmadı" diyen Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Batı'ya Kazakistan'a "dış müdahale yapılmaması" uyarısında bulundu.

Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 12
Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 13
Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 14
Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 15
Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 16
Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 17
Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 18
Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 19
Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 20
Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 21
Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 22
Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 23
Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 24
Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 25
Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 26
Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 27
Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 28
Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 29
Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 30
Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 31
Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 32
Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 33
Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 34
Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 35
Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 36
Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 37
Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 38
Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 39
Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 40
Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 41
Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 42
Kazakistan’da sokaklar karıştı, Hükümet istifa etti (Kazakistan'da son durum) - 43

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