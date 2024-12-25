Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 38 kişi öldü

UÇAK BREZİLYA YAPIMI

Tengri haber ajansının bildirdiğine göre Aktau yakınlarında düşen uçak, kısa ve orta mesafeli rotalarda yaygın olarak kullanılan çift motorlu bir jet olan Embraer ERJ-190.

Uçaklar Brezilyalı bir şirket tarafından üretiliyor.

ERJ-190 (E190) modeli, kabin konfigürasyonuna bağlı olarak 96 ile 114 yolcu taşıyacak şekilde tasarlandı.

Bu uçaklar 4 bin 500 kilometreye kadar menzilli uçuş gerçekleştirebiliyor.