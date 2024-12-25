Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 38 kişi öldü
Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı acil iniş sırasında Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Sis nedeniyle rotası değiştirilen uçağın düşmeden önce Hazar Denizi üzerinde acil durum sinyali gönderdiği öğrenildi. İlk belirlemelere göre uçağın kuş sürüsüne çarptıktan sonra acil iniş kararı aldığı aktarıldı. Kazak yetkililer, 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin kurtulduğunu duyurdu. Azerbaycan'da, uçak kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi. Öte yandan uçağın enkazından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler tartışma yarattı. Uçağın dışında ve iç kısmında görülen delikler, uçağa ateş açıldığı iddialarını gündeme getirdi. Ukrayna ise uçağın Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü ileri sürdü.
AZERBAYCAN HAVAYOLLARI'NIN UÇAĞI DÜŞTÜ
Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı acil iniş sırasında Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.
Kazakistan Acil Durum Bakanlığı, düşen uçağın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'nın Çeçenistan bölgesindeki Grozni'ye gitmekte olduğunu aktardı.YOLCU UÇAĞININ DÜŞME ANI