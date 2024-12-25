Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 38 kişi öldü

Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı acil iniş sırasında Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Sis nedeniyle rotası değiştirilen uçağın düşmeden önce Hazar Denizi üzerinde acil durum sinyali gönderdiği öğrenildi. İlk belirlemelere göre uçağın kuş sürüsüne çarptıktan sonra acil iniş kararı aldığı aktarıldı. Kazak yetkililer, 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin kurtulduğunu duyurdu. Azerbaycan'da, uçak kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi. Öte yandan uçağın enkazından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler tartışma yarattı. Uçağın dışında ve iç kısmında görülen delikler, uçağa ateş açıldığı iddialarını gündeme getirdi. Ukrayna ise uçağın Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü ileri sürdü.

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 38 kişi öldü - 1

AZERBAYCAN HAVAYOLLARI'NIN UÇAĞI DÜŞTÜ

Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı acil iniş sırasında Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.

Kazakistan Acil Durum Bakanlığı, düşen uçağın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'nın Çeçenistan bölgesindeki Grozni'ye gitmekte olduğunu aktardı. 

YOLCU UÇAĞININ DÜŞME ANI

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Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 38 kişi öldü - 2

SİS NEDENİYLE ROTA DEĞİŞTİ

Grozni'deki sis nedeniyle uçağın rotasının değiştirildiği ifade edildi. Uçağın sis nedeniyle Grozni'den Dağıstan'a yönlendirildiği aktarıldı.

İlk belirlemelere göre uçağın kuş sürüsüne çarptıktan sonra acil iniş kararı aldığı kaydedildi.

Uçağın düşmeden önce Hazar Denizi üzerinde acil durum sinyali gönderdiği öğrenildi.

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 38 kişi öldü - 3

38 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Kazak yetkililer, düşen uçaktan 29 kişinin kurtulduğunu duyurdu. 38 kişi hayatını kaybetti.

Uçakta 37 Azerbaycan, 6 Kazakistan, 3 Kırgızistan ve 16 Rusya vatandaşının bulunduğu bildirildi.

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 38 kişi öldü - 4

DÜŞTÜKTEN SONRA ALEV ALDI

Uçak düştükten sonra alev aldı. Olay yerine Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 52 personel ve 11 araç sevk edildi.

Kurtarma ekipleri yangına müdahale ederken bölgede bir operasyon merkezi kuruldu.

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 38 kişi öldü - 5

UÇAK BREZİLYA YAPIMI

Tengri haber ajansının bildirdiğine göre Aktau yakınlarında düşen uçak, kısa ve orta mesafeli rotalarda yaygın olarak kullanılan çift motorlu bir jet olan Embraer ERJ-190.

Uçaklar Brezilyalı bir şirket tarafından üretiliyor.

ERJ-190 (E190) modeli, kabin konfigürasyonuna bağlı olarak 96 ile 114 yolcu taşıyacak şekilde tasarlandı.

Bu uçaklar 4 bin 500 kilometreye kadar menzilli uçuş gerçekleştirebiliyor. 

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 38 kişi öldü - 6

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan kazaya ilişkin yapılan açıklamada, Bakü-Grozni seferini yapan yolcu uçağının Kazakistan’ın Aktau şehri yakınlarında düşmesinden dolayı derin üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, kazada hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına baş sağlığı dileklerinde bulunuldu.

Açıklamada, "Bu zor günlerinde Azerbaycanlı ve Kazakistanlı kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerine yer verildi.

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 38 kişi öldü - 7

PUTİN, ALİYEV'E TAZİYELERİNİ İLETTİ

Kremlin de kazayla ilgili bir açıklama yaptı.

Sözcü Dimitri Peskov, Rus lider Vladimir Putin'in bugün meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e taziyelerini ilettiğini açıkladı.

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 38 kişi öldü - 8

AZERBAYCAN'DA MİLLİ YAS

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in uçak kazasında çok sayıda insanın yaşamını yitirmesi ve yaralanması nedeniyle 26 Aralık'ta 1 günlük milli yas ilan edilmesi yönünde karar aldığı bildirildi.

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 38 kişi öldü - 9

UKRAYNA: UÇAK RUSLAR TARAFINDAN DÜŞÜRÜLDÜ

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrii Kovalenko, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan Havayollarına ait Embraer 190 tipi uçağın bugün Bakü-Grozni seferini yaparken düşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uçağın Rus hava savunma sistemince vurulduğunu iddia eden Kovalenko, şu ifadeyi kullandı:

"Bu sabah Bakü'den Grozni'ye uçan Azerbaycan Havayolları'na ait Embraer 190 uçağı, Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldü. Rusya'nın Grozni üzerindeki hava sahasını kapatması gerekiyordu ama bunu yapmadı. Uçak, Ruslar tarafından hasar gördü ve Grozni'ye acil iniş yapıp insanların hayatını kurtarmak yerine Kazakistan'a gönderildi."

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 38 kişi öldü - 10

UÇAKTAKİ DELİKLER TARTIŞMA YARATTI: ATEŞ Mİ AÇILDI?

Kaza sonucu düşen Embraer 190 tipi uçağın enkazından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından kazanın sebebine dair spekülasyonlar arttı.

Görüntülerde uçağın dışında ve yolcuların bulunduğu iç kısımda, nasıl meydana geldiği henüz tespit edilemeyen delikler dikkatleri çekti.

Görüntüler üzerinden sosyal medyada yapılan yorumlarda, uçağa ateş açıldığı ve bu nedenle düştüğü yönünde iddialar dile getirildi.

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 38 kişi öldü - 11
Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 38 kişi öldü - 12
Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 38 kişi öldü - 13
Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 38 kişi öldü - 14
Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 38 kişi öldü - 15
Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 38 kişi öldü - 16
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