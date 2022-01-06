Kazakistan'daki akaryakıt zammı protestolarında son durum: Rusya destekli ülkeler askeri birlik gönderecek

Aynı zamanda, Rusya, Kazakistan ile yakın ilişkisini sürdürüyor. Çünkü Moskova, tüm Rus insanlı uzay görevlerinin fırlatma üssü olarak Baykonur Uzay Üssü'ne ihtiyaç duyuyor.. Orta Asya ulusu ayrıca önemli bir etnik Rus azınlığa da sahip. CIA World Factbook, Kazakistan'ın 19 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sinin etnik olarak Rus olduğunu belirtiyor.