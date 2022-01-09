Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı

Kazakistan’daki olaylarda gözaltına alınanların sayısının 5 bin 135'e çıktığı bildirildi.

Haberler - ntv.com.tr 09.01.2022 - 11:41

Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 1

Kazakistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki operasyonlarda gözaltına alınanlara ilişkin bilgi verildi.

Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 2

Ülke genelinde gözaltına alınanların sayısının 5 bin 135'e çıktığı ifade edilen açıklamada, protestolar esnasında kamu düzeni ve ülkenin anayasal düzenini korurken yaralanan güvenlik güçlerinin sayısının 1300'den fazla olduğu belirtildi.

Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 3

Açıklamada, 300 kişinin üzerlerinde ateşli silahlar ve cep telefonları dahil çalıntı mallar ve yüksek miktarda para ile arabayla ve yaya olarak ülkeyi terk etmek için sınırı geçmeye çalışırken gözaltına alındığı kaydedildi.

Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 4

Açıklamada, "Şu anda ülkede asayişi ve düzeni sağlamak için terörle mücadele operasyonu devam ediyor. Bugün, ülkenin tüm bölgelerinde durum istikrara kavuştu. Daha önce el konulan bütün yerel yönetim binaları kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 5

Ülkede dün gözaltına alınanların sayısı 4 bin 266 olarak açıklanmış, bunlar arasında komşu ülkelerin vatandaşlarının da olduğu belirtilmişti.

Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 6

KAZAKİSTAN'DAKİ DURUM

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak’ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 7

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı’da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası atarak müdahale etti.

Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 8

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan hükümeti sorumlu tutarak hükümetin istifasını kabul etti.

Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 9

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 10

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını ancak operasyonların sürdüğünü açıkladı. Kazakistan'da güvenlik güçlerinin operasyonu yoğun olarak Almatı şehrinde devam ediyor.

Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 11
Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 12
Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 13
Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 14
Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 15
Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 16
Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 17
Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 18
Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 19
Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 20
Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 21
Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 22
Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 23
Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 24
Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 25
Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 26
Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 27
Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 28
Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 29
Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 30
Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 31
Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 32
Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 33
Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 34
Kazakistan’daki protestolarda son durum: 5 bin 135 kişi gözaltına alındı - 35

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER