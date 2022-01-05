Kazakistan’ın Almatı şehrinde protestocular Valilik binasına girdi, başkentte OHAL ilan edildi

Kısa sürede Kazakistan’ın tüm petrol ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğu batı kesimindeki Aktau başta olmak üzere Atırau, Aktöbe ve Oral şehirlerinde düzenlenen destek amaçlı gösteriler öğleden sonra ülkenin diğer kesimlerine yayılmıştı.