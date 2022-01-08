Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da hayat OHAL şartları altında devam ediyor

Kazakistanın başkenti Nur Sultan'da tüm giriş ve çıkış yollarına polis kontrol noktaları kuruldu. Şehirde başta Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda olmak üzere tüm resmi devlet binaları ile sosyal tesisler özel harekat askerleri tarafından gece gündüz korunuyor.