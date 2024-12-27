Kazanın ardından: Azerbaycan Havayolları, 7 Rus şehrine uçuşları durdurdu

Kazakistan'da uçağının düşmesinin ardından Azerbaycan Havayolları 7 Rus şehrine uçuşlarını askıya aldığını bildirdi. Rusya'ya giden bir uçağın, hava sahasının kapatılmasının ardından Bakü'ye geri döndüğü açıklandı.

Kazanın ardından: Azerbaycan Havayolları, 7 Rus şehrine uçuşları durdurdu - 1

Rus medyasının bildirdiğine göre Azerbaycan Havayolları 7 Rus şehrine uçuşlarını askıya aldığını bildirdi.

Azerbaycan Havayolları'na ait uçaklardan biri çarşamba günü Rusya'nın Çeçenistan'ındaki Grozni'ye yaptığı uçuş sırasında Kazakistan'da düşmüştü.

Dört Azerbaycanlı kaynak, düşen uçağın  Rus hava savunmaları tarafından vurulduğunu söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

Kazanın ardından: Azerbaycan Havayolları, 7 Rus şehrine uçuşları durdurdu - 2

Rusya'nın Interfax haber ajansı, Azerbaycan Havayolları'nın Moskova ve St. Petersburg da dahil olmak üzere altı büyük Rus şehrine uçuşlarını sürdüreceğini ifade etti.

TASS haber ajansı da Azerbaycan Havayolları'nın Rusya'ya giden uçağının hava sahasının kapatılmasının ardından Bakü'ye geri döndüğünü bildirdi.

Kazanın ardından: Azerbaycan Havayolları, 7 Rus şehrine uçuşları durdurdu - 3

Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında acil iniş yapmaya çalışırken düşmesi sonucu 38 yolcu hayatını kaybetti.-

Kazanın ardından: Azerbaycan Havayolları, 7 Rus şehrine uçuşları durdurdu - 4

Yetkililer, kazanın nedenine ışık tutması umut edilen iki kara kutuyu da enkaz alanından kurtardı.

Kara kutuların uçağa ne olduğunu belirlemede yardımcı olacak önemli bilgiler sağlaması bekleniyor.

Kazanın ardından: Azerbaycan Havayolları, 7 Rus şehrine uçuşları durdurdu - 5
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