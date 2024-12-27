Kazanın ardından: Azerbaycan Havayolları, 7 Rus şehrine uçuşları durdurdu

Rusya'nın Interfax haber ajansı, Azerbaycan Havayolları'nın Moskova ve St. Petersburg da dahil olmak üzere altı büyük Rus şehrine uçuşlarını sürdüreceğini ifade etti.

TASS haber ajansı da Azerbaycan Havayolları'nın Rusya'ya giden uçağının hava sahasının kapatılmasının ardından Bakü'ye geri döndüğünü bildirdi.