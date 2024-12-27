Kazanın ardından: Azerbaycan Havayolları, 7 Rus şehrine uçuşları durdurdu
Kazakistan'da uçağının düşmesinin ardından Azerbaycan Havayolları 7 Rus şehrine uçuşlarını askıya aldığını bildirdi. Rusya'ya giden bir uçağın, hava sahasının kapatılmasının ardından Bakü'ye geri döndüğü açıklandı.
Rus medyasının bildirdiğine göre Azerbaycan Havayolları 7 Rus şehrine uçuşlarını askıya aldığını bildirdi.
Azerbaycan Havayolları'na ait uçaklardan biri çarşamba günü Rusya'nın Çeçenistan'ındaki Grozni'ye yaptığı uçuş sırasında Kazakistan'da düşmüştü.
Dört Azerbaycanlı kaynak, düşen uçağın Rus hava savunmaları tarafından vurulduğunu söyledi.